Що подарувати на день юриста – питання актуальне до професійного свята, яке відзначатимуть в Україні 8 жовтня.

Подарунок на день юриста повинен враховувати специфіку роботи “людей у костюмах”. Деякі презенти додадуть комфорту в їхній роботі, а деякі речі можуть підкреслити статус.

Ручка з гравіюванням

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Напевно, кожен юрист мріє про свій особистий офіс, на дверях якого красувалася б вивіска “… і Ко”. Потім він прокидається і розуміє, що це був усього лише сон. Подарувати офіс своєму близькому юристу у більшості людей, звичайно, не вийде, але трохи наблизити його до мрії можна. Подаруйте юристу на свято ручку з іменним гравіюванням.

Килимок “Повертайтеся з ордером”

Фото: amazon.com

Якщо у вашого знайомого адвоката вже є свій кабінет, то йому не завадить килимок перед входом “Повертайтеся з ордером”. Він вкаже клієнтам на те, що вони можуть розраховувати на “потрібного юриста”, якщо зробили щось тіньове. А якщо без жартів, то люди обов’язково оцінять почуття гумору такого адвоката.

Bluetooth-клавіатура

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Практикуючі юристи часто використовують переваги технологій під час роботи на виїздах. Іноді для вирішення своїх завдань їм потрібен тільки планшет або телефон. Однак, бувають випадки, коли доводиться посидіти за екраном гаджета довгий час. Робота на сенсорному екрані може швидко втомити. Тут допоможе переносна клавіатура. Особливим плюсом буде вбудований тачскрін.

Подрібнювач паперу

Фото: amazon.com

Ви знаєте, у адвокатів є доступ до важливих документів своїх клієнтів, і коли настає час позбутися від деяких з цих документів, вони повинні зробити це максимально безпечним способом. Юристи повинні переконатися, що конфіденційна інформація не потрапить до чужих рук, і єдиний спосіб забезпечити це – подрібнити папір.

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Незвичайний степлер

Фото: gold.ua

Степлер – незамінний помічник юриста під час роботи з паперами. Пристрій може не тільки виконувати свою пряму функцію, а й бути прикрасою кабінету.

До слова, зверніть увагу на поради про те, що подарувати коханому на День захисника України.