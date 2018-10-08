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День юриста в Україні 2018 – найкращі СМС-привітання

День юриста в Україні традиційно відзначають 8 жовтня. Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання.

Знавці юриспруденції сьогодні отримують заслужені побажання, привітання та подарунки за свою працю, адже їх робота вимагає завжди зібраності, грамотності, компетентності і ніколи не дозволяє розуму хоч на секунду втратити контроль.

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(Кадр з серіалу Форс-мажори)

Ми зібрали найкращі СМС-привітання з Днем юриста в Україні:

***

Відомо, що все що в цьому житті приносить задоволення – або незаконно, або аморально, або шкодить здоров’ю.

Тому давайте привітаємо юристів, які хоча і позбавляють нас 33,3% задоволень, але роблять наше життя більш цивілізованим!

***

Нерви наче із каміння
Незаплямоване сумління
В суперечках завжди правий
Знає добре римське право
Серце чуйне. Руки чисті.
Усі ми дякуємо юристам!

***

Не хочу бути трактористом,
Клепать колеса молотком,
А краще буду я юристом –
Юрист працює язиком!!
Вітаю з Професійним святом!

***

На сторожі закону весь вік,
У складних і нелегких справах
Знайдете ви правильний хід,
Захистите завжди правих.

***

Нагадаємо, нові правила вступу на магістратуру для юристів.

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