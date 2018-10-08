День юриста в Україні традиційно відзначають 8 жовтня. Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання.
Знавці юриспруденції сьогодні отримують заслужені побажання, привітання та подарунки за свою працю, адже їх робота вимагає завжди зібраності, грамотності, компетентності і ніколи не дозволяє розуму хоч на секунду втратити контроль.
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(Кадр з серіалу Форс-мажори)
Ми зібрали найкращі СМС-привітання з Днем юриста в Україні:
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Відомо, що все що в цьому житті приносить задоволення – або незаконно, або аморально, або шкодить здоров’ю.
Тому давайте привітаємо юристів, які хоча і позбавляють нас 33,3% задоволень, але роблять наше життя більш цивілізованим!
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Нерви наче із каміння
Незаплямоване сумління
В суперечках завжди правий
Знає добре римське право
Серце чуйне. Руки чисті.
Усі ми дякуємо юристам!
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Не хочу бути трактористом,
Клепать колеса молотком,
А краще буду я юристом –
Юрист працює язиком!!
Вітаю з Професійним святом!
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На сторожі закону весь вік,
У складних і нелегких справах
Знайдете ви правильний хід,
Захистите завжди правих.
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Нагадаємо, нові правила вступу на магістратуру для юристів.