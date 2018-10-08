Життя на Землі стане набагато складнішим, якщо загальна температура підвищиться навіть на 1,5 градуса за Цельсієм.

Так, вчені-кліматологи опублікували доповідь, в якій викладається, що чекає нашу планету, якщо температура на ній продовжуватиме рости, говориться у прес-релізі Міжнародної групи експертів зі зміни клімату.

У доповіді висвітлюється низка наслідків зміни клімату, яких можна було б уникнути.

Наприклад, до 2100 року світове підвищення рівня моря буде на 10 см нижчим за глобального потепління на 1,5 °C в порівнянні з 2 °C.

При глобальному потеплінні на 1,5 °C Північний Льодовитий океан був би вільний влітку від морського льоду один раз в 100 років, а вже у разі потепління на 2 °C – разово на десятиліття.

Кількість коралових рифів скоротиться на 70-90% при глобальному потеплінні на 1,5 ° C, тоді як практично всі вони (майже 99%) будуть втрачені при потеплінні на 2 °C.

Співголова робочої групи II МГЕЗК Ханс-Отто Пертнер заявив, що будь-яке, навіть найбільш незначне підвищення температури, може привести до повної втрати деяких екосистем.

– Гарна новина полягає в тому, що деякі види застосованих заходів, які необхідні для того, щоб обмежити глобальне потепління до 1,5 °C, вже здійснюються по всьому світу, але їх необхідно прискорити, – сказала співголова робочої групи I Валері Массон-Дельмотт.

Нагадаємо, вчені назвали найбільш вразливі для засух регіони планети.

Фото: Somyot Sutprattanatawin/Dreamstime.com