День не підходить для починань або глобальних планів, але завершувати справи можна.

Гороскоп на 8 жовтня публікує AstroExpert у Telegram.

Сьогодні буде корисно присвятити свій час духовним практикам: медитації, йозі, спокійним роздумам. Активні соціальні контакти сьогодні краще знизити до можливого мінімуму.

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Можна присвятити час улюбленому хобі, особливо якщо воно пов’язане з ручною майстерністю. Діти можуть бути сьогодні особливо чутливі і дратівливі. Моралі та пояснення, скоріше за все, не принесуть належного ефекту – є потреба в турботі і підтримці.

Перегляд доброї комедії в колі сім’ї допоможе прикрасити осінній вечір.

Детальний гороскоп на жовтень 2018 для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзиві Фактів ICTV.