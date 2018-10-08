Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 8 по 14 жовтня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Цього тижня квітневим Овнам доведеться зосередитися на вирішенні несподіваних проблем у будинку, і в діловому житті на рівному місці виникнуть непередбачені перешкоди, та й проблеми зі здоров’ям дадуть про себе знати.

Хоча сприятливі моменти також будуть мати місце, особливо якщо ви народилися в березні.

У такі дні і робота піде без будь-яких труднощів, і контакти стануть протікати на дружній хвилі.

Гороскоп для Тельців

У більшості Тельців на цьому тижні обставини і люди почнуть грати проти вас.

Всіма силами прагнете пом’якшити негатив і стежте за здоров’ям. До того ж і удача весь тиждень буде не на вашому боці.

До того ж, не без вашої допомоги, у вас стане домінувати впертість і небажання рахуватися з чужою думкою, зате покритикувати інших ви не пропустите випадку.

Будьте завбачливі і постарайтеся провести ці сім днів якомога спокійніше.

Гороскоп для Близнюків

Тиждень сприятливий і відповідальний для народжених до 12 червня.

Якщо у вас є яка-небудь заповітна мета, то кращого часу, щоб втілити її в життя, просто не придумаєш – до початку листопада вас не покине удача.

Тільки ви самі не сидите на місці. Проявіть винахідливість і наполегливість, уловіть відповідний момент і вдалий збіг обставин.

Правда, у Близнюків кінця знака не дуже сприятливий тиждень: вас поглинуть домашні і сімейні справи, що може стати приводом для занепокоєння і роздратування.

Гороскоп для Раків

У тих з вас, хто народився в липні, це вельми успішний тиждень, коли з будь-якого становища ви легко знайдете простий і оригінальний вихід.

Насамкінець вам його підкажуть оточуючі. Однак не виключено, що ви просто захочете тиші і спокою.

Червневих же Раків на початку тижня стане сильно втомлювати і дратувати спілкування з окремими особистостями, особливо якщо ви зобов’язані будете вислуховувати абсолютно нецікаві і непотрібні вам відомості.

Але з середи у вас – сприятливий збіг обставин.

Гороскоп для Левів

Непросто стануть складатися ваші відносини з людьми, і насамперед в сім’ї.

Наприклад, можливий конфлікт “батьки – діти” або на побутовому грунті хтось збунтується проти домашніх підвалин.

Якщо роль бунтаря належить вам, то відмовтеся її грати.

А якщо комусь іншому, то не провокуйте – собі ж гірше.

І лише Леви кінця знака постараються зрозуміти почуття оточуючих, що дозволить вам швидше знайти спільну мову з тими людьми, допомоги та підтримки яких ви потребуєте.

Гороскоп для Дів

Тиждень хороший, але, щоб він пройшов ще більш яскраво, будуть потрібні активність і зміни.

Хоча б невеликі. Добре було б з головою зануритися в роботу – це принесе вам більше користі, ніж пусті балачки.

Ну а в особистому житті вам випаде шанс отримати відчутну підтримку, цінну пораду або гроші від людей з найближчого оточення.

І лише Дівам кінця знака в кінці тижня слід планувати тільки самі невідкладні справи, інакше ви ризикуєте не зробити багато чого з того, що намітили.

Гороскоп для Терезів

Для вас це вдалий час, щоб своїми руками і своєю головою, виконуючи часом чорнову роботу, підготувати ґрунт для карколомної кар’єри, тому поспішіть зарекомендувати себе в якості першокласного спеціаліста.

Особисте життя можна буде повернути в тому напрямку, про який ви мрієте.

І тільки Терезів кінця знака деякі обставини поки можуть застати зненацька.

Щоб знизити напругу, втихомирювати свої амбіції і йдіть на поступки.

Гороскоп для Скорпіонів

Схоже, для народжених в жовтні цей тиждень не обійдеться без кількох «вибухонебезпечних» ситуацій.

Точніше, пороху на потужний вибух у вас, швидше за все, не вистачить, але дрібні неприємності і сварки трапитися можуть.

Будьте пильні і контролюйте свої почуття розумом.

До речі, зараз, якщо не давати собі послаблень, можна буде позбутися від деяких своїх недоліків.

Зате у листопадових Скорпіонів успішно піде ділове і особисте спілкування, а навколишні стануть говорити вам тільки приємні речі.

Гороскоп для Стрільців

Для Стрільців листопада і першої декади грудня цей тиждень сприятливий і продуктивний, якщо, звичайно, не брати до уваги того, що оточуючі візьмуться завантажувати вас проблемами, як тільки помітять, що ви спритно розбираєтеся зі своїми.

Ви вже не скупіться: набирає чинності ваш сприятливий період – і добрі справи вам зарахують.

Правда, у Стрільців кінця знака період з середи до п’ятниці виявиться не зовсім вдалим: можливі розбіжності з домашніми та службові проблеми.

Гороскоп для Козерогів

У грудневих Козерогів у понеділок можуть різко загостритися партнерські відносини: ті, хто оточує вас на роботі і вдома, стануть дратівливими, примхливими або вимогливими.

Але, можливо, це ви будете їх провокувати.

У народжених у січні тиждень відповідальний для кар’єри, так що зараз вам найменше потрібні ускладнення на роботі.

А вони можуть з’явитися, особливо у народжених у першій декаді місяця, якщо ваші думки будуть зайняті з’ясуванням відносин.

Тоді вам дуже важко буде зосередитися на справах.

Гороскоп для Водоліїв

Схоже, у вас в ці дні все піде зовсім не так, як вам хочеться.

Справи стануть гальмуватися, а ваша професійна значимість навряд чи буде оцінена гідно, і вам навіть не випаде шанс показати свої неабиякі здібності і виділитися на загальному тлі.

Розбіжності з домашніми теж не оминуть вас стороною, оскільки ви станете загострювати увагу на чужих недоліках, тому особливо в середині тижня ви будете не захищені від сварок і неприємностей.

Коротше кажучи, ви будете незадоволені собою і цілим світом.

Гороскоп для Риб

Не сказати, що ви будете почувати себе в ці дні дуже некомфортно, проте час від часу настрій стане псуватися без причини.

Втім, причину, звичайно, ви для себе відшукаєте дуже навіть легко: винен хтось із оточення – не те сказали, не так подивилися.

На жаль, але така реакція на дрібниці принесе шкоду тільки вам.

Тому побільше позитиву – і світ стане зовсім іншим.

Домогтися успіху допоможе вміння виділити головне, розпізнати, звідки дме вітер, і безпомилково визначити, що саме слід вам зробити в даний момент.