У Тбілісі (Грузія) чоловік знайшов свою собаку через 3 роки як її загубив.
Відео публікує Temo Paghava на YouTube.
На ролику видно, як чоловік йде по вулиці і зупиняється біля сплячої собаки.
Після того як господар впізнав, втраченого 3 роки тому друга, він почав кликати його по імені.
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Пес через кілька секунд пожвавився і почав радісно стрибати і виляти хвостом.
Відео подивилися більше 250 тисяч разів.
До речі, британка Джанет Адамович знайшла свою кішку на прізвисько Бу через 13 років. Зараз їй вже 17 років.
Фото: dreamstime.
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