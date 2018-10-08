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Неймовірне видовище. Чоловік випадково знайшов собаку, загублену 3 роки тому

У Тбілісі (Грузія) чоловік знайшов свою собаку через 3 роки як її загубив.

нашли собаку

Відео публікує Temo Paghava на YouTube.

На ролику видно, як чоловік йде по вулиці і зупиняється біля сплячої собаки.

Після того як господар впізнав, втраченого 3 роки тому друга, він почав кликати його по імені.

Читайте: Лякає і веселить одночасно: неймовірна реакція собаки на обійми

Пес через кілька секунд пожвавився і почав радісно стрибати і виляти хвостом.

Відео подивилися більше 250 тисяч разів.

До речі, британка Джанет Адамович знайшла свою кішку на прізвисько Бу через 13 років. Зараз їй вже 17 років.

Фото: dreamstime.

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