Покрова Пресвятої Богородиці святкують 14 жовтня. Які є прикмети на Покрову щодо погоди і якого прогнозу очікувати в цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Прогноз погоди на Покрову, 14 жовтня, дає Укргідрометцентр.
В цей день погода очікується теплою і сонячною.
Ужгород – +20…+22°С
Львів – +17…+19°С
Київ – +19…+21°С
Чернігів – +18…+20°С
Харків – +18…+20°С
Луганськ – +18…+20°С
Запоріжжя – +18…+20°С
Херсон – +18…+20°С
Одеса – +17…+19°С
Сімферопіль – +19…+21°С
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Прикмети на Покров про погоду
- Покров вважається перехідним періодом між сезонами, тому багато з прикмет стосуються майбутньої зими – яка вона буде.
- Журавлі на Покров відлетіли – чекайте зиму ранню та студену.
- Якщо до Покрову дуб і береза облетіли повністю – зима не буде затятою, а ось якщо листя на них залишилися, то попереду сильні морози і вітри.
- Звідки вітер дме – звідти і чекайте морозів.
- Якщо на Покрову випаде сніг, то і 8 листопада (Дмитрієв день) сніжним буде, а якщо ні – то й до Катерининого дня (7 грудня) снігу не бачити.
- Якщо перший сніг пройде до Покрови, то зими довго чекати.
- Яка на Покров погода – така й зима.
Прикмети раніше
Свято Покрова було прийнято проводити весело. Він був відображенням майбутньої зими: будеш веселий і бадьорий у цей день і довга зима пройде непомітно, без бід та смутку.
Господині діставали мотки пряжі, приходили з ними у гості один до одного і влаштовували посиденьки.
Всі заготовки на зиму вже зроблені, урожай зібрано – тепер і відпочити не гріх.
Був особливий обряд – топити піч у цей день гілками плодових дерев. Робилося це для того, щоб наступний рік був плідним, врожайним.
З тією ж метою люди намагалися на Покров чимось допомогти бідним незаможним. Будеш щедрим – тобі це воздасться.
Прикмети зараз
Багато що змінилося з тих пір, але і зараз не зайвим буде скористатися прикметами і звичаями тих років.
Наприклад, відвезти непотрібні речі в дитячий будинок, допомогти старенькій-сусідці або подати милостиню біля церкви.
Запросити у свій будинок близьких друзів, пригостити їх.
Неодмінно поставити свічку перед іконою Богородиці.
І нехай вона захистить вас своїм покровом від всіх бід і нещасть на весь прийдешній рік.
Нагадаємо, які є традиції, обряди і гадання на Покров Пресвятої Богородиці.