Покрова Пресвятої Богородиці святкують 14 жовтня. Які є прикмети на Покрову щодо погоди і якого прогнозу очікувати в цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Прогноз погоди на Покрову, 14 жовтня, дає Укргідрометцентр.

В цей день погода очікується теплою і сонячною.

Ужгород – +20…+22°С

Львів – +17…+19°С

Київ – +19…+21°С

Чернігів – +18…+20°С

Харків – +18…+20°С

Луганськ – +18…+20°С

Запоріжжя – +18…+20°С

Херсон – +18…+20°С

Одеса – +17…+19°С

Сімферопіль – +19…+21°С

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Прикмети на Покров про погоду

Покров вважається перехідним періодом між сезонами, тому багато з прикмет стосуються майбутньої зими – яка вона буде.

Журавлі на Покров відлетіли – чекайте зиму ранню та студену.

Якщо до Покрову дуб і береза ​​облетіли повністю – зима не буде затятою, а ось якщо листя на них залишилися, то попереду сильні морози і вітри.

Звідки вітер дме – звідти і чекайте морозів.

Якщо на Покрову випаде сніг, то і 8 листопада (Дмитрієв день) сніжним буде, а якщо ні – то й до Катерининого дня (7 грудня) снігу не бачити.

Якщо перший сніг пройде до Покрови, то зими довго чекати.

Яка на Покров погода – така й зима.

Прикмети раніше

Свято Покрова було прийнято проводити весело. Він був відображенням майбутньої зими: будеш веселий і бадьорий у цей день і довга зима пройде непомітно, без бід та смутку.

Господині діставали мотки пряжі, приходили з ними у гості один до одного і влаштовували посиденьки.

Всі заготовки на зиму вже зроблені, урожай зібрано – тепер і відпочити не гріх.

Був особливий обряд – топити піч у цей день гілками плодових дерев. Робилося це для того, щоб наступний рік був плідним, врожайним.

З тією ж метою люди намагалися на Покров чимось допомогти бідним незаможним. Будеш щедрим – тобі це воздасться.

Прикмети зараз

Багато що змінилося з тих пір, але і зараз не зайвим буде скористатися прикметами і звичаями тих років.

Наприклад, відвезти непотрібні речі в дитячий будинок, допомогти старенькій-сусідці або подати милостиню біля церкви.

Запросити у свій будинок близьких друзів, пригостити їх.

Неодмінно поставити свічку перед іконою Богородиці.

І нехай вона захистить вас своїм покровом від всіх бід і нещасть на весь прийдешній рік.

Нагадаємо, які є традиції, обряди і гадання на Покров Пресвятої Богородиці.