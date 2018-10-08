Кияни Микола Кравчук та Денис Ліщенко створили бота Hotelhunt для моніторингу цін на готельні номери. Ботом можна користуватися в месенджері Telegram.

Telegram бот Hotelhunt дозволить заощаджувати до 60% від суми бронювання готельного номера.

Бот допомагає відстежувати зміни ціни на готельні номери, надсилаючи сповіщення, коли вартість номера змінюється. Користувачу потрібно усього лишень надіслати у чат посилання на обраний готель із сайту Booking, а бот виконає решту роботи.

Він безкоштовний і дає можливість створювати необмежену кількість відстежень.

Як зазначають розробники, користувачі Hotelhunt заощаджують у середньому 15% від першочергової ціни на номер.

В окремих випадках ціна може знижуватися до 60%. Навіть, якщо ви забронювали житло за, здавалося б, вигідною ціною, залишається вірогідність того, що вона відчутно знизиться.

Це пояснюється тим, що вартість номерів постійно змінюється на основі таких речей, як попит та пропозиція, знижки, конкуренція на ринку тощо.





Швидко і зручно: українці створили бота для відстеження цін на готелі / 3 фотографии

Завдання Hotelhunt — простежувати подібні тенденції і повідомляти користувачу про слушний момент для бронювання житла.

– Ви не повинні переплачувати за готельні номери — це основна причина, чому ми вирішили створити Hotelhunt. Раніше ми запустили Telegram-бота для відстеження цін на авіаквитки. Успішний досвід цього проекту дав поштовх до створення аналогічного рішення у сфері онлайн-бронювання готелів.

– Ми зробили процес відстеження максимально простим, звільнивши користувача від зайвого навантаження. Для моніторингу ціни необхідного усього лишень надіслати боту посилання на готель, після чого бот відстежуватиме будь-які зміни ціни і надсилатиме сповіщення, коли ціна зміниться – говорить Микола.

Мета розробників — перекласти на бота основний об’єм роботи, яку користувачі виконують при пошуку та бронюванні житла. У майбутньому, окрім відстеження цін, бот зможе автоматично підбирати варіанти готелів відповідно до вподобань користувачів, перевірятиме наявність вільних місць у разі їх відсутності та прогнозуватиме цінові зміни на житло за допомогою AI.

Наразі бот підтримує шість мов: англійську, українську, російську, італійську, німецьку та індонезійську.

Нагадаємо, раніше ми писали про іншу розробку Миколи Кравчука та Дениса Ліщенка – бот AirTrack для монфіторинку авіаквитків.