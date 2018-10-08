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Space X запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником

Компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником SAOCOM-1A.

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX з аргентинським супутником SAOCOM-1A стартувала з майданчика на базі ВПС СШС Ванденберг у Каліфорнії 8 жовтня о 5:22 за київським часом.

Приблизно за дві хвилини відбувся поділ ступенів. Через 12 хвилин після старту перший ступінь успішно приземлилася на майданчик LZ-4 космодрому 4W (SLC-4W) на узбережжі Каліфорнії.

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Це була перша спроба SpaceX повернути ступінь на космодром, розташований на західному узбережжі США.

До цього подібне здійснювали тільки на мисі Канаверал у Флориді.

До слова, раніше SpaceX заявила про готовність вивести на орбіту наступальну зброю для уряду США.

Фото: Скріншот відео/SpaceX

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