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Tesla обіцяє відправити у космос ваше фото – умова

Компанія Tesla Motors запустила оригінальну програму, за допомогою якої ваше фото може потрапити у космос.

За рекомендацію купити електрокар компанія обіцяє викарбувати на склі будь-яке фото власника машини і надіслати його у космос.

Про це повідомляється на сайті Tesla Motors.

Представники компанії не уточнили, яким саме чином збираються це зробити. Очевидно, що у цьому братиме участь ще одна компанія Ілона Маска – SpaceX, яка вже запускала у космос червоний автомобіль Tesla з манекеном на борту.

Фото за своїм вибором власникам авто пропонується завантажити у мобільний додаток Tesla до грудня 2018 року. Куди саме полетить фото – не вказується. У компанії уточнюють, що це глибокий космос, а не, наприклад, навколоземна орбіта, де і так досить космічного сміття.

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До речі, уперше в історії космонавти спробували зіграти в теніс в невагомості.

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