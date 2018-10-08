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У Facebook представили перші гаджети для дому

Компанія Facebook сьогодні представила свої перші фізичні гаджети.

Facebook Portal

Компанія Facebook сьогодні представила перші фізичні гаджети – домашній суміщений контентно-керуючий хаб та дисплей відеозв’язку, що здатен відстежувати рухи під назвою Portal, повідомляє Bloomberg.

– Facebook хоче, щоб ви поставили в будинок новий пристрій для відеочатів з камерами, які відстежують рух. Смілива заявка від компанії, яка загрузла у скандалах з витоками особистих даних. Однак Facebook, здається, зробила все, щоб її Portal, представлений у понеділок, виглядав якомога менш загрозливим, – йдеться у повідомленні.

Пристрій не зможе записувати відео, а голосові запити оброблятиме гаджет. Також можна відключити мікрофони і камеру, є можливість закрити останню спеціальною гумовою кришечкою.

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На виході існуватиме дві версії девайсу – з дисплеєм діагоналлю 10,1 дюйма ($199) та з поворотним дисплеєм 15,6 дюйма ($349).

 

До слова, у США звинуватили керівництво соцмережі Facebook в незаконному зборі даних про дітей через додаток Messenger Kids.

Фото: Facebook Newsroom

Відео: Facebook

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