Компанія Facebook сьогодні представила перші фізичні гаджети – домашній суміщений контентно-керуючий хаб та дисплей відеозв’язку, що здатен відстежувати рухи під назвою Portal, повідомляє Bloomberg.

Пристрій не зможе записувати відео, а голосові запити оброблятиме гаджет. Також можна відключити мікрофони і камеру, є можливість закрити останню спеціальною гумовою кришечкою.

На виході існуватиме дві версії девайсу – з дисплеєм діагоналлю 10,1 дюйма ($199) та з поворотним дисплеєм 15,6 дюйма ($349).

Today we’re excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI

— Facebook (@facebook) 8 октября 2018 г.