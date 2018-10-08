Багатьом здається, що відростити бороду – досить просто. Однак, якщо ви хочете хорошу бороду, не достатньо просто не голитися.

Навіщо потрібна борода?

Бороду відрощують тільки для того, щоб змінити свій імідж та скорегувати форму черепа, ховаючи або навпаки, роблячи акцент на деяких деталях.

Потрібно розуміти, що не у всіх людей є можливість відростити велику бороду. У деяких вона просто не росте через особливості організму. У таких випадках, краще кинути затію.

Тим же, кому пощастило більше і борода у них росте добре, не варто думати, що досить просто викинути бритву. Щоб борода виросла красивою, за нею потрібно навчитися правильно доглядати.

Як почати ростити бороду?

Для початку не варто відкладати бритву, а навпаки, почати голитися частіше. Це допоможе вам переконатися у тому, що борода росте рівномірно. Протягом кількох днів стежте за тим, як росте щетина. Як тільки переконаєтеся, що волосся на обличчі росте з однаковою швидкістю, можете почати ростити бороду.

Цей процес найкраще почати з чистого листка – тобто ще раз поголитися. Можливо, ви віддасте перевагу так званому глибокому голінню в перукарні, яке дозволить переконатися, що волосся на обличчі точно ростиме з однаковою швидкістю.

Після цього можете відкласти бритву на 3-4 тижні. Все, що вам потрібно робити на цьому етапі – доглядати за шкірою обличчя і терпіти свербіж, який виникне в процесі. Щоб зменшити його, варто використовувати зволожуючий крем або натуральне масло для бороди.

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Якщо за перший місяць борода не виросла до потрібного розміру, просто потерпіть. Деяким людям потрібно кілька місяців, аби відростити по-справжньому гарну бороду.

Під час того, як вона буде рости, не бійтеся використовувати триммер. Він дозволить скорегувати форму бороди та надати їй відповідний розмір. Варто робити це не частіше, ніж раз на 5-10 днів, в залежності від швидкості росту бороди.

Не забувайте доглядати за нею. У більшості випадків бороду можна мити звичайним шампунем для волосся. Якщо ж волосся завивається або стає занадто сухими, вам знадобляться спеціальні засоби для догляду за бородою. Деяким допомагає регулярне розчісування гребенем з широкими зарубками.

Найк ращі барбершопи Києва

Іноді не потрібно намагатися доглядати за своєю бородою самостійно, а довірити цю справу професіоналам і піти в барбершоп. У них свою увагу акцентують не тільки на стрижці волосся, але й на задоволенні потреб чоловічої бороди. Деякі навіть називають ці заклади справжніми чоловічими клубами, в яких можна чудово провести час.

Chop-Chop

Тут кожного гостя, немов друга, зустрічають чашкою кави, пляшкою пива чи склянкою віскі. Майстри цього барбершопа стрижуть в класичному стилі 20-х і використовують індивідуальний підхід до кожного клієнта. А в перервах між стрижкою можна поговорити з барменами про політику, футбол або музику.

Адреса: вул. Михайлівська, 13; вул. Антоновича, 48

Ціни:

Чоловіча стрижка – 400 грн.

Стрижка бороди – 200 грн.

Стрижка волосся і бороди – 550 грн.

Дитяча стрижка – 400 грн.

Tommy Gun

Гостей і цього барбершопа чекають кола, пиво або ж склянка віскі. Під час стрижки ви можете насолодитися джазом, хіп-хопом та роком. Фішка закладу – стрижка небезпечною бритвою.

Оформлений Tommy Gun в гангстерському стилі.

Адреса: вул. Пушкінська, 8, вул. Льва Толстого, 35-39



Ціни:

Чоловіча стрижка – 400 грн.

Стрижка бороди – 200 грн.

Стрижка машинкою – 200 грн.

Gentlemen’s Club

У цьому барбершопі татуйовані майстри підрівняють вашу бороду без зайвих розмов. Після процедури вам наллють ірландського віскі, аби відзначити перетворення.

Адреса: вул. Мазепи, 12; вул. Паньківська, 12

Ціни:

Чоловіча стрижка – 350 грн.

Стрижка бороди і вусів – 150-200 грн.

Стрижка волосся і бороди – 550 грн.

Дитяча стрижка – 300 грн.

FIRM

У цій чоловічій перукарні все підібрано в одному стилі. Заклад часто викладає концептуальні відеороботи і фотографії у Facebook. Крім того, тут можна купити бритви, засоби по догляду за шкірою, пінки і лосьйони, щоб доглядати за своїм волоссям.

Адреса: провулок Михайлівський, 9б; вул. Тарасівська, 40/52; вул. Антоновича, 3

Ціни:

Чоловіча стрижка – 450-600 грн.

Стрижка бороди – 250-300 грн.

Гоління – 350 грн.

Borodach Barbershop

У цьому закладі заохочують неспішність, щоб підстригти своїх клієнтів стильно. Тут можна відпочити від буденної суєти за чашкою чаю, гортаючи Forbes та ведучи неспішну бесіду з барберами.

Адреса: вул. Верхній Вал, 22

Ціни:

Чоловіча стрижка – 400 грн.

Стрижка бороди – 200 грн.

Стрижка машинкою – 300 грн.

Дитяча стрижка – 400 грн.

До слова, українським військовим дозволили носити вуса і бороди під час бойових і навчально-бойових завдань.