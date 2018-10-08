У жовтні українці побачать два астрономічних видовища. Пік першого очікується в ніч з 8 на 9 жовтня. Що це і де можна буде спостерігати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зорепад Драконіди – що це

Драконіди – це періодичний метеорний потік, який породжується хвостом комети 21P/Джакобини – Ціннера.

З 8 на 9 жовтня падатимуть метеори, зазвичай очікується по 5-15 штук на годину.

Цікавий факт: У 1946 році метеорний потік досяг тисяч об’єктів на годину. У 1998 спостерігали потік з кількох сотень.

У 2018 року поки що очікують близько 10 метеорів на годину.

Потоки з “драконидами” найчастіше мають жовтувате або червонувате забарвлення. Швидкість – близько 20 км/с.

Читайте: За межами Сонячної системи знайшли “другий Місяць”

Коли, як і де дивитися

Починати шукати “Драконіди” на небі можна з 21.00, однак шанси побачити красу після півночі збільшуються.

Вважається, що найкращий часовий проміжок в Україні – це між 4 та 5 годиною ранку.

National Geographic уточнює, що у великих містах через яскраве освітлення зорепад видно погано, тому його краще спостерігати з передмість.

Перед тим, як побачити зорепад, варто дати очам адаптуватися: 20 хвилин не дивитися на світло.

Якщо для пересування світло все ж потрібне, радять обзавестися “червоними ліхтарями”, тобто накласти на ліхтарик пакувальний папір червоного кольору.

Зорепад Драконіди можна буде побачити онлайн. Наприклад, на YouTube-каналах NASA i Slooh.

Нагадаємо, вчені назвали термін загибелі Всесвіту.

Фото: Allexxandar/Dreamstime.com