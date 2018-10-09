Сьогодні Всесвітній день пошти. Факти ICTV дізналися, як видозмінювалася пошта від голубів до електронних повідомлень і на що чекати у майбутньому.

Зараз пошта – звичайна справа. За допомогою інтернету за кілька секунд можна відправити лист на іншу частину Землі. Але так було не завжди. Колись пошта була розкішшю, а послання чекали і 10 років.

Історія свята

Сьогодні одне з щорічних міжнародних свят, яке встановлено Всесвітнім поштовим союзом у 1969 році.

У 1939 році на Всесвітньому поштовому конгресі у Буенос-Айресі було запропоновано щорічно святкувати 9 жовтня як День всесвітнього поштового союзу, оскільки у цей день у 1874 році він був заснований. Однак це рішення не вступило у силу. Воно було прийнято пізніше на XVI Конгресі Всесвітнього поштового союзу у Токіо (Японія) у 1969 році. Як міжнародне свято, День всесвітнього поштового союзу було вперше відзначено у 1970 році.

На Конгресі Всесвітнього поштового союзу у Гамбурзі у 1984 році назва День всесвітнього поштового союзу була змінена на Всесвітній день пошти.

Як видозмінювалася пошта

Перше поштове повідомлення було передано у Месопотамії 5 тисяч років тому. Воно мало вигляд глиняного листа. Передавали інформацію через піших посланців, кінних кур’єрів, кораблями і через усіма відомим поштових голубів.

Такою була пошта в Античності, у стародавніх містах Сходу, Греції і Римі. У ті часи Гай Юлій Цезар заклав основи для створення державної пошти – cursus publicus. Так у той час називався єдиний поштовий зв’язок у Римі.

Пошту використовували у державних цілях.

Передавати листи у ті часи було привілеєю вищих чинів. А ось звичайним людям доводилося вдаватися до послуг подорожуючих друзів. Іноді доставка листів могла зайняти кілька років. Відомий випадок, коли якийсь собі Аугустин отримав листа через 9 років!

З падінням Римської імперії, припиняє свою дію і державна пошта. У середні віки в Європі не існувало функціонуючої системи передачі звісток, а листи князі-феодали передавали за допомогою своїх підданих.

Тоді на арену виходить церква і зароджується монастирська пошта. Кур’єри підтримували зв’язок між окремими монастирями і главою церкви у Римі, між монастирськими орденами і їх братствами.

З розвитком торгівлі і ремесел з’являється купецька пошта і пошта м’ясників. Це призводить до утворення численних і різноманітних служб посильних і пошт міст, що обслуговували купців і ремісників. Пошта перестає служити тільки вищому суспільству, нею починає користуватися і простий народ.

У XIX-XX ст. змінюється механізм передачі листів, а разом з тим і швидкість доставки. З’являються перші поїзди і літаки. Поштовий зв’язок виходить на новий рівень і стає загальнодержавним. Пошта починає обслуговувати все населення, з’являються перші марки і конверти.

На початку XX століття лист міг обійти земну кулю за 80 днів.

З винаходом телеграфу (1832), телефону (1876) і радіо (1895) поштовий зв’язок не втратив свою важливу роль. Зараз у XXI столітті існують поштові відділення, такі як Нова пошта, Укрпошта тощо.

Але в основному ними користуються для відправки товарів, а не листів. На зміну звичайній пошті прийшла електронна, а також соцмережі і месенджери. Досить лише одного кліку мишкою, щоб відправити лист на інший кінець світу.

3D-принтери і дрони

Згідно з численними прогнозами, саме такою буде пошта майбутнього. Ніяких поштових відділень і черг. Посилку можна буде роздрукувати, як звичайний файл Microsoft Word.

Як це працюватиме?

Припустимо, ви захотіли купити пластиковий чохол для смартфона. Замість того, щоб замовляти його з Китаю або ходити по місцевих магазинах аксесуарів, ви відправляєте замовлення на місцеву фабрику персоналізованого виробництва. У межах вашого міста потрібний вам кейс роздруковується на 3D-принтері, полірується, упаковується і відправляється вам практично у день замовлення. Простіше ніж піцу замовити.

Посилку не потрібно буде чекати місяцями, замовлення доставлять того ж дня.

А на зміну кур’єрам прийдуть безпілотні дрони. Пристрій буде огинати високі будинки, ігнорувати затори на дорозі. Дрон просто пролетить через все місто, опустивши ваше замовлення прямо у долоні. Що тут сказати епоха живих листонош з синьою сумкою на ремені добігає кінця.

Ще один спосіб доставки майбутнього масштабний трубопровід. По ньому будуть на автопілоті переміщатися капсули з листами і посилками. Швидкість обіцяє бути величезною – не доведеться навіть перевіряти відстеження посилки. Ідея здається фантастикою, але у Великій Британії вже кілька років розробляють цей проект і незабаром обіцяють запустити.

Що стосується листів, то нерозумно вважати, що електронна пошта помре. Вона буде жити ще дуже довго, але при цьому видозмінюватиметься. Зміст листів стане дуже коротким. У них увійде більше смайликів і, ймовірно, навіть більше гіфок.

Читайте: Нова пошта доставлятиме посилки дронами

A про те, що світ пошти трансформується говорять і нещодавні досягнення. Компанія Amazon запустила доставку товарів у багажниках автомобілів без водіїв. Кур’єри просто відкривають чужі машини за допомогою смартфона і залишають у них посилки. Шо тут сказати прогресивненько!