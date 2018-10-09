PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 9 жовтня/

Гороскоп на сьогодні, 9 жовтня

Сьогодні краще не починати важливих справ, але можна зробити начерк планів на майбутнє.

Гороскоп публікує Telegram канал AstroExpert.

У цей день не бажано займатися важкою фізичною працею, але легкі фізичні навантаження підуть на користь.

Також можна зайнятися зміцненням фізичного здоров’я, відпочинком або звичайними справами, навести домашній затишок.

Агресивні настрої і потреба докопатися до суті не принесуть бажаних результатів та задоволення.

Якщо у вас є діти, варто бути до них уважнішими, так як є ймовірність травм та конфліктних ситуацій.

Читайте: Як різні знаки зодіаку реагують на неприємних людей

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку з 8 по 14 жовтня 2018 року.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка