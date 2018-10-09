Погода в Україні сьогодні, 9 жовтня, обіцяє бути без опадів, з невеликою хмарністю.
Прогноз погоди на сьогодні, 9 жовтня, дає Укргідрометцентр.
Так, по всій території України буде сонячно.
Ужгород – +20…+22°С
Львів – +15…+17°С
Київ – +13…+15°С
Чернігів – +14…+16°С
Харків – +17…+19°С
Луганськ – +18…+20°С
Запоріжжя – +19…+21°С
Херсон – +19…+21°С
Одеса – +18…+20°С
Сімферопіль – +19…+21°С
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Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.
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