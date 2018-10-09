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Погода в Україні на сьогодні, 9 жовтня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 9 жовтня, обіцяє бути без опадів, з невеликою хмарністю.

Прогноз погоди на сьогодні, 9 жовтня, дає Укргідрометцентр.

Так, по всій території України буде сонячно.

Ужгород – +20…+22°С

Львів – +15…+17°С

Київ – +13…+15°С

Чернігів – +14…+16°С

Харків – +17…+19°С

Луганськ – +18…+20°С

Запоріжжя – +19…+21°С

Херсон – +19…+21°С

Одеса – +18…+20°С

Сімферопіль – +19…+21°С

Читайте: -20 на Новий рік 2019: прогноз погоди до кінця осені і на зиму

Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.

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