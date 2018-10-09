Сьогодні, 9 жовтня, в Україні своє професійне свято святкують ріелтори.

День ріелтора 9 жовтня в Україні відзначають з 2000 року. Дату обрали на Першому всеукраїнському з’їзді ріелторів у 1999 році.

Ріелтор – фахівець, який професійно займається посередництвом при укладанні угод купівлі-продажу або оренди нерухомості.

– До ріелтора високого рівня і більш високі вимоги, адже вони повинні орієнтуватися в питаннях архітектури, містобудування, дизайну, законодавства, банківських програмах. До того ж один із головних навичок, якими повинен володіти фахівець даної професії – комунікабельність. Уміння знайти правильний підхід до клієнта – дуже важлива складова нашої роботи, – розповідає ріелтор з 15 річним досвідом Борис Куценко.

У кожного представника цієї сфери свої методи, як досягти успіху.

– Для успішного укладення угоди я все роблю, як для себе, одягаючи на себе шкуру клієнта. Перед цим просто дізнатися всі його потреби і бажання. Клієнти це відразу відчувають і можуть довіритися, – розповідає Борис Куценко.

Міфи про ріелторів

Ріелтор – це шахрай

Агентства нерухомості або приватні ріелтори дорожать своєю репутацією. Конкурентів на цьому ринку більш ніж достатньо. Вони стежать за своїми співробітниками і не допускають угод з неперевіреними на юридичну чистоту квартирами. Образ чорного ріелтора з’явився не вчора, і народився він через неофіційно працюючих ріелторів. Решта ж працюють за конкретним договором і виконують свої обов’язки.

Хороший ріелтор коштує дорого

Рівень винагороди безпосередньо залежить від складності операції.

Юрист – це хороший фахівець з нерухомості

Більшість ріелторів не мають юридичної освіти. Всі юридичні знання ріелтор отримує в агентстві нерухомості, проходячи різні тренінги і навчальні програми, а потім, заглиблюється у всі тонкощі. Тим більше, найчастіше ріелтори, за необхідністю, за допомогою звертаються до практикуючих юристів.

– Як і в будь-якій професії, серед ріелторів є ті, які люблять свою роботу і роблять її якісно. Але є люди, які стикаються з несумлінними представниками цієї професії. Наприклад з тим, хто бере комісії з обох сторін. Так народжуються плітки і тінь негативу на всіх ріелторів. Я б не радив ставити штампи і ставитися до всіх негативно, – розповідає Борис Куценко.

Ненудні будні

– Був випадок, коли клієнт хотів подивитися квартиру на одному провулку. Продавець попередив орендарів, що прийде клієнт з ріелтором дивитися будинок. Ми прийшли, відкрили господарі, показали квартиру. Однак потім виявилося, що в Києві з такою ж назвою є вулиця, тому показував я зовсім іншу квартиру. Тільки потім зрозумів, чому орендарі помешкання були так здивовані, – розповідає ріелтор Борис Куценко.

Однак першість у найневдалішій угоді забирає француз.

Жанні Кальман вже виповнилося 90 років, коли один адвокат помітив її будинок. Розраховуючи на швидку кончину бабусі, юрист запропонував їй укласти договір довічного утримання в обмін на будинок у спадок. Бабуся договір підписала.

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Згідно з угодою адвокат зобов’язався виплачувати їй якусь суму грошей щомісяця до самої її смерті, після чого будинок відходив йому. Було йому тоді, до речі, всього 47 років.

Старенька виявилася міцною і пережила цього юриста. Але історія на цьому не завершилася. Гроші їй продовжувала платити вдова адвоката, адже інакше, за договором, раніше виплачені суми згорали. У підсумку загальна сума, виплачена адвокатом і його вдовою, втричі перевищила ринкову вартість будинку. А сама Жанна Кальман померла, проживши понад 120 років.

Раніше Факти ICTV з’ясували, що зараз винайняти квартиру без ризику бути ошуканим практично неможливо, адже ринок оренди не врегульований законодавчо.

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