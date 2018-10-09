Через вибухи на військових складах боєприпасів в Ічні довелося евакуювати населення. Факти ICTV дізналися, що має бути в сумці першої необхідності на випадок надзвичайної ситуації.

Цивільний тривожний чемоданчик – мінімальний набір одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, предметів самооборони та продуктів харчування для максимально швидкої евакуації з небезпечної зони.

Краще за все збирати речі в рюкзак. Це буде зручніше, якщо доведеться продовжувати евакуацію пішки, а не їхати на автомобілі.

Вагу в рюкзаку краще розподіляти рівномірно. Укладайте речі так, щоб можна було легко знайти те, що вам потрібно.

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Набір речей на випадок НС

Копії важливих документів у непромокаючій упаковці (бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких).

Кредитні картки, готівка.

Дублікати ключів від будинку та авто.

Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі.

Пристрої зв’язку та доступу до інформації.

Компас і годинник (краще водонепроникні).

Мультитул (багатофункціональний інструмент, у ручці якого заховані додаткові інструменти – ніж, шило, пила, викрутка, ножиці).

Ніж і сокира.

Сигнальні засоби (свисток, фальшфейер).

Великі пакети для сміття (можуть замінити тент, якщо розрізати).

Широкий скотч.

Упаковка презервативів (без коробки, без змащення і ароматизаторів).

Шнур синтетичний (діаметр – 4-5 мм, довжина – 20 м).

Блокнот і олівець.

Нитки та голки.

Аптечка першої необхідності (бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні засоби, ліки від алергії, діареї, кишкової інфекції, очні краплі та антибіотики в порошках).

Одяг (спідня білизна, шкарпетки бавовняні, запасні штани, сорочка чи кофта, плащ-дощовик, в’язана шапка, рукавиці, шарф).

Надійне та зручне взуття.

Міні-намет, килимок-пінка, спальник.

Засоби гігієни (зубна щітка та паста, невелике мило, рушник, туалетний папір, сухі та вологі серветки).

Приладдя для дітей.

Посуд (казанок, фляга, ложка, чашка, розкладний стаканчик).

Сірники та запальничка.

Запас їжі на кілька днів (усе, що можна їсти без приготування, займає мало місця та довго зберігається).

Питна вода на 1-2 дні, яку потрібно періодично оновлювати.

Факти ICTV стежать за вибухами в Ічні.