Через вибухи на військових складах боєприпасів в Ічні довелося евакуювати населення. Факти ICTV дізналися, що має бути в сумці першої необхідності на випадок надзвичайної ситуації.
Цивільний тривожний чемоданчик – мінімальний набір одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, предметів самооборони та продуктів харчування для максимально швидкої евакуації з небезпечної зони.
Краще за все збирати речі в рюкзак. Це буде зручніше, якщо доведеться продовжувати евакуацію пішки, а не їхати на автомобілі.
Вагу в рюкзаку краще розподіляти рівномірно. Укладайте речі так, щоб можна було легко знайти те, що вам потрібно.
Читайте: Люди виїжджають! Біля Ічні вибухають склади боєприпасів (ОНЛАЙН)
Набір речей на випадок НС
- Копії важливих документів у непромокаючій упаковці (бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких).
- Кредитні картки, готівка.
- Дублікати ключів від будинку та авто.
- Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі.
- Пристрої зв’язку та доступу до інформації.
- Компас і годинник (краще водонепроникні).
- Мультитул (багатофункціональний інструмент, у ручці якого заховані додаткові інструменти – ніж, шило, пила, викрутка, ножиці).
- Ніж і сокира.
- Сигнальні засоби (свисток, фальшфейер).
- Великі пакети для сміття (можуть замінити тент, якщо розрізати).
- Широкий скотч.
- Упаковка презервативів (без коробки, без змащення і ароматизаторів).
- Шнур синтетичний (діаметр – 4-5 мм, довжина – 20 м).
- Блокнот і олівець.
- Нитки та голки.
- Аптечка першої необхідності (бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні засоби, ліки від алергії, діареї, кишкової інфекції, очні краплі та антибіотики в порошках).
- Одяг (спідня білизна, шкарпетки бавовняні, запасні штани, сорочка чи кофта, плащ-дощовик, в’язана шапка, рукавиці, шарф).
- Надійне та зручне взуття.
- Міні-намет, килимок-пінка, спальник.
- Засоби гігієни (зубна щітка та паста, невелике мило, рушник, туалетний папір, сухі та вологі серветки).
- Приладдя для дітей.
- Посуд (казанок, фляга, ложка, чашка, розкладний стаканчик).
- Сірники та запальничка.
- Запас їжі на кілька днів (усе, що можна їсти без приготування, займає мало місця та довго зберігається).
- Питна вода на 1-2 дні, яку потрібно періодично оновлювати.
Факти ICTV стежать за вибухами в Ічні.