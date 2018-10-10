9 жовтня колишній особистий помічник гендиректора банку Goldman Sachs Девіда Соломона Ніколас Демейєр наклав на себе руки. У цей день повинні були проходити слухання в суді, де він мав визнати провину в крадіжці вина на $1,2 млн.

Про це повідомили The New York Times.

41-річний Демейєр викинувся з вікна номеру на 33-му поверсі готелю Carlyle на Манхеттені в Нью-Йорку. Його слухання в суді призначили на 14.30, тоді як поліція отримала перші дані про подію о 14.38 за місцевим часом. Юристи Демейєра до того моменту вже чекали його в суді.

Колишній помічник Соломона помер на місці події. Поліція почала розслідування за фактом самогубства. До вечора вівторка територію перед входом в Carlyle очистили.

Представники готелю поки не прокоментували ситуацію.

– Мері (дружина Демейєра – Ред.) і я глибоко засмутилися, коли дізналися, що Ніколас позбавив себе життя. Він був близький до нашої сім’ї протягом декількох років. Ми були розгублені, дізнавшись про трагічну смерть, – заявив Соломон.

Демейєр працював у Соломона з 2008 по 2016 рік, коли той займав посаду глави інвестиційного підрозділу Goldman Sachs. Соломон, відомий любитель рідкісних вин, доручив помічнику отримувати алкогольний напій від постачальників і відправляти його в особистий льох на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк.

Згідно з версією звинувачення, з 2014 по 2016 рік колишній помічник глави банку викрав у свого начальника понад 500 пляшок. У числі найзначніших крадіжок-сім пляшок вина з Бургундії Domaine de la Romanée-Conti, які Соломон купував по 113,6 тисяч доларів. Це одне з найдорожчих вин у світі.

Читайте: Винахідливий 2-річний хлопчик зробив із $1 тис. конфеті

Як вважало звинувачення, після крадіжки Демейєр продавав вино дилеру в Північній Кароліні, використовуючи псевдонім Марк Міллер-так звуть одного з найвідоміших виноробів, який помер в 2008 році.

У 2016 році Соломон перевірив особисті запаси і виявив пропажу. Коли банкір пред’явив помічнику претензії, той погодився сплатити завдані збитки, але не виконав обіцянок і втік.

Демейєр відправився в 14-місячну подорож з зупинками в тому числі в Римі, Касабланці, Буенос-Айресі і Ріо-де-Жанейро. За версією влади, під час подорожі він витрачав гроші, зароблені з продажу вкраденого вина. Його затримали в січні 2018 року в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса.

Наступні два місяці після арешту Демейєр провів у федеральній в’язниці. Потім колишнього помічника банкіра звільнили під заставу в $1 млн. Гроші дала його мати — вона заплатила $200 тис. готівкою і заклала свій будинок в Огайо.

До слова, у США чоловік протягом 30 років підпирав двері сараю метеоритом вартістю $100 тис.

Фото: wikipedia.