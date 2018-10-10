Google представила свої нові флагмани – смартфони Pixel 3 і Pixel 3 XL. Характеристики та перші відгуки соцмереж на новинки – в матеріалі Фактів ICTV.

Компанія Google представила смартфони Pixel 3 і Pixel 3 XL у Нью-Йорку.

Діагональ дисплея Pixel 3 склала 5,5 дюйма, а Pixel 3 XL – 6,3 дюйма. Розширення зображення – 2160×1080 і 2960×1440 крапок.

Пристрої оснащені процесором Snapdragon 845 і оперативною пам’яттю об’ємом 4 ГБ, а також 12,2-мегапіксельною основною камерою.

На лицьовій панелі нових пристроїв розміщена подвійна камера, додатковий модуль якої оснащений ширококутним об’єктивом.

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Вперше в смартфонах Google задіяна функція бездротової зарядки, а сама компанія представила зарядну станцію Pixel Stand у вигляді підставки.

Новинки поставляються з останньою версією операційної системи Android 9 Pie і без традиційних віртуальних кнопок. На зміну їм прийшли жести.

Ціна Pixel 3 стартує від $799, а Pixel 3 XL – від $899.

До слова, перші користувачі Google Pixel 3 і Pixel 3 XL вже повідомили про першу проблему смартфонів.

Виявилося, що розпакування залишає подряпини на корпусах гаджетів.

До слова, компанія Google увійшла в десятку найдорожчих брендів світу за версією Interbrand.