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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 10 жовтня/

Гороскоп на сьогодні, 10 жовтня

В цілому день сприятливий. Вдалий час для будь-яких освітніх заходів — добре навчатися і навчати.

Гороскоп публікує Telegram канал AstroExpert.

Сьогодні, швидше за все, буде тягнути на контакти, спілкування, вихід у світ.

Будь-які питання краще вирішувати мирним шляхом і не допускати конфліктних і агресивних дій на зовнішньому рівні.

Можливі гострі моменти, що стосуються партнерських взаємин, а також фінансів. Перед тим як висловитися, варто 10 разів вдихнути і видихнути.

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Все, що вимагає рішення добре б розглянути зсередини себе: визначитися, для чого ці завдання, про що вони можуть говорити. Не варто вирішувати те, що проявилося наскоком.

Дуже сприятливий час для опрацювання внутрішніх якостей, позбавлення від того, що тягне назад і доставляє дискомфорт. Усе це зараз можна побачити і дозволити будь-яким близьким вам способом — через прописування, медитацію чи інакше.

Енергії сприяють руйнуванню непотрібного.

Великі фінансові заходи найближчим часом краще не починати.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку з 8 по 14 жовтня 2018 року.

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