В цілому день сприятливий. Вдалий час для будь-яких освітніх заходів — добре навчатися і навчати.
Гороскоп публікує Telegram канал AstroExpert.
Сьогодні, швидше за все, буде тягнути на контакти, спілкування, вихід у світ.
Будь-які питання краще вирішувати мирним шляхом і не допускати конфліктних і агресивних дій на зовнішньому рівні.
Можливі гострі моменти, що стосуються партнерських взаємин, а також фінансів. Перед тим як висловитися, варто 10 разів вдихнути і видихнути.
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Все, що вимагає рішення добре б розглянути зсередини себе: визначитися, для чого ці завдання, про що вони можуть говорити. Не варто вирішувати те, що проявилося наскоком.
Дуже сприятливий час для опрацювання внутрішніх якостей, позбавлення від того, що тягне назад і доставляє дискомфорт. Усе це зараз можна побачити і дозволити будь-яким близьким вам способом — через прописування, медитацію чи інакше.
Енергії сприяють руйнуванню непотрібного.
Великі фінансові заходи найближчим часом краще не починати.
Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся.
До слова, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку з 8 по 14 жовтня 2018 року.