Португалія – країна гарна, проте пересуватися тут дуже дорого навіть на громадському транспорті, особливо туристам.
Рівень життя у Португалії не поступається європейським сусідам. Але навіть у цій бочці з медом є своя ложка дьогтю, розповідає Ранок у великому місті.
У Португалії дуже дороге життя і житло. Кімнати в маленьких студентських гуртожитках у центрі міста здають за €400-450.
Тоді як квартиру дешевше ніж за €600 в Лісабоні навряд чи можна знайти.
Пересуватися Португалією дуже дорого навіть на громадському транспорті.
Для туристів ціна €3,70, а для лісабонців – €1,45. А якщо ти маєш проїзний, то навіть 40 центів.
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Однак можна їздити дешевше. У Португалії є три способи придбати квиток на транспорт.
Перший – це купити за готівку разовий квиток за €3,70.
Другий спосіб – купити проїзний, на зразок картки киянина, і поповнювати його. Тоді разова поїздка обійдеться у €1,45.
Третій варіант – купити місячний проїзний за €36 або за €27, якщо ти студент.
Крім того, в Португалії треба платити за їзду машиною по трасі. Більше – в сюжеті.
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