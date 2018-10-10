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Подорож до Португалії! Як зекономити на проїзді та житлі

Португалія – країна гарна, проте пересуватися тут дуже дорого навіть на громадському транспорті, особливо туристам.

Рівень життя у Португалії не поступається європейським сусідам. Але навіть у цій бочці з медом є своя ложка дьогтю, розповідає Ранок у великому місті.

У Португалії дуже дороге життя і житло. Кімнати в маленьких студентських гуртожитках у центрі міста здають за €400-450.

Тоді як квартиру дешевше ніж за €600 в Лісабоні навряд чи можна знайти.

Пересуватися Португалією дуже дорого навіть на громадському транспорті.

Для туристів ціна €3,70, а для лісабонців – €1,45. А якщо ти маєш проїзний, то навіть 40 центів.

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Однак можна їздити дешевше. У Португалії є три способи придбати квиток на транспорт.

Перший – це купити за готівку разовий квиток за €3,70.

Другий спосіб – купити проїзний, на зразок картки киянина, і поповнювати його. Тоді разова поїздка обійдеться у €1,45.

Третій варіант – купити місячний проїзний за €36 або за €27, якщо ти студент.

Крім того, в Португалії треба платити за їзду машиною по трасі. Більше – в сюжеті.

Ми також писали про те, як подорожувати одному та не з’їхати з глузду.

Фото: Pixabay

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