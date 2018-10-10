У Великій Британії жінка похилого віку набила собі 16 татуювань після смерті чоловіка, оскільки він не схвалював її захоплення.
77-річна Гленіс Куп із Великої Британії набила собі 16 татуювань після смерті чоловіка, повідомляє The Mirror.
Перше татуювання жінка зробила ще в 1960-х роках, проте їх довелося стерти. На цьому наполіг її нині покійний чоловік.
Після його смерті вона набила на грудях тату в вигляді серця з ім’ям чоловіка, у шлюбі з яким прожила 54 роки.
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На свої 16 татуювань Куп витратила близько 2 тисяч фунтів. Гроші на відвідування салону вона відкладає з кожної пенсії.
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Фото: Caters News Agency, Pixabay