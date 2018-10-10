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У Британії бабуся дочекалася смерті чоловіка та набила 16 тату

У Великій Британії жінка похилого віку набила собі 16 татуювань після смерті чоловіка, оскільки він не схвалював її захоплення.

77-річна Гленіс Куп із Великої Британії набила собі 16 татуювань після смерті чоловіка, повідомляє The Mirror.

Перше татуювання жінка зробила ще в 1960-х роках, проте їх довелося стерти. На цьому наполіг її нині покійний чоловік.

Після його смерті вона набила на грудях тату в вигляді серця з ім’ям чоловіка, у шлюбі з яким прожила 54 роки.

Читайте: Моя бабуся хоче тату: чому люди покривають себе татуюваннями

На свої 16 татуювань Куп витратила близько 2 тисяч фунтів. Гроші на відвідування салону вона відкладає з кожної пенсії.

Ми також писали про бабусю, яка відсвяткувала свій 94-й день народження стрибком із парашутом.

Фото: Caters News Agency, Pixabay

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