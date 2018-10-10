У Бангкоку водій пікапа встиг вистрибнути з автомобіля, який падав з шостого поверху парковки.

Про це повідомляє Nation.

Чоловік є власником машини з автоматичною коробкою передач. Заїхавши на стоянку, він заглушив двигун, проте не перевів селектор коробки передач в паркувальний режим, залишивши його на задньому ходу.

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Після того як чоловік повернувся в автомобіль і завів двигун, той відразу рвонув назад. При цьому чоловік не закрив двері до кінця, залишивши одну ногу зовні. За лічені миті до падіння він зумів вистрибнути з пікапа, який звалився вниз з 6 поверху.





За секунду до смерті: водій ледь встиг вистрибнути з падаючого з 6 поверху авто / 3 фотографии

До слова, в Південному Бостоні, штат Вірджинія, під час гонки Американської асоціації NASCAR загорілося авто. Гонщика з палаючої машини витягнув його ж батько, який дивився змагання на піт-стопі.