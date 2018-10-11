Міжнародний день дівчаток у світі відзначають сьогодні, 11 жовтня.

Міжнародний день дівчаток заснований з ініціативи ООН і покликаний привернути увагу до соціальних проблем і нерівності.

За даними ООН, сьогодні у світі проживає понад мільярд дівчаток. І щодня в будь-якому куточку світу вони стикаються з дискримінацією і утисками. Так, за оцінками ЮНЕСКО, зі 130 мільйонів дівчаток у віці від 6 до 17 років не навчаються в школі, а 15 мільйонів дівчаток – половина з них у країнах Африки – ніколи не увійдуть у клас.

До цього дня Факти ICTV зібрали кричущі випадки приниження дівчат у світі та яскраві приклади їхньої боротьби за свої права.

Звільнені за те, що вагітні

Мешканка США подала до суду на компанію, яка звільнила її через важку вагітність. Жінка описала свій стан керівництву і уточнила, що може протягом тижня працювати з дому. Їй цього не дозволили. Прийшовши після вихідних в офіс, американка дізналася про своє звільнення. Причиною назвали “зниження продуктивності”. Адвокат жінки впевнений, що звільнення відбулося тому, що його клієнтка розповіла про свою вагітність.

Росіянка подала до суду, після того, як її звільнили за відмову носити важкі речі “у положенні”. Жінка принесла довідку з жіночої консультації своєму майстрові та попросила перевести її на легшу працю. Однак, як сказала вагітна жінка, майстер продовжував змушувати її носити важке. Через це майбутня мама була змушена написати заяву про звільнення за власним бажанням. Суд став на бік позивачки і присудив відновити жінку на роботі, виплатити їй заборгованість із зарплати від цього терміну і штраф за моральну шкоду.

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Боротьба за права

У 2017 в Саудівській Аравії почав діяти королівський указ, що знімає заборону для жінок на водіння автомобілів. До зняття заборони жінки могли сідати за кермо тільки на території приватних володінь. На громадських трасах сідати за кермо їм було заборонено.

У Бельгії за пораду знайти “більш відповідну для жінки роботу” Виправний суд Брюсселя вперше призначив штраф. Чоловік вирішив образити жінку-поліцейського за статевою ознакою після того, як та попросила пред’явити документи.

Компанія Google звільнила співробітника за те, що той розіслав колегам листа, в якому стверджувалося, що жінки менш успішні в IT-сфері через біологічні відмінності від чоловіків. Сам технічний фахівець Джеймс Деймор пояснював, що справа не в дискримінації, а саме в біологічних особливостях. У результаті Деймора звільнили за “зміцнення гендерних стереотипів”.

Нагадаємо, продюсер фільму про Джейсма Бонда заявила, що роль агента 007 ніколи не отримає жінка.