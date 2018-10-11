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Гороскоп на сьогодні, 11 жовтня

Важливі рішення краще відкласти на інший день.

Гороскоп на сьогодні, 11 жовтня, публікує Telegram канал AstroExpert.

Зірки також не рекомендують починати нове, особливо пов’язане з фінансами.

У спілкуванні може не вистачити дипломатичності.

При виникненні спірних ситуацій рекомендується опиратися на справедливість.

Активність і наполегливість бажано направити на роботу з внутрішніми страхами.

Несприятливо: брати і давати гроші в борг.

Читайте: Як різні знаки зодіаку реагують на неприємних людей

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку з 8 по 14 жовтня 2018 року.

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