Остання робота видатного британського фізика Стівена Хокінга має назву Ентропія чорної діри і м’яке волосся.

Її опублікували в інтернеті, тож будь-хто може без проблем прочитати документ, пише Newsweek. У передмові до праці співавтори Саша Хако, Малкольм Перрі і Ендрю Стромінгер зазначили:

Ми глибоко засмучені втратою нашого дорогого друга і колеги Стівена Хокінга, чий внесок у фізику чорних дір залишався жваво стимулюючим до самого кінця. Ця робота підсумовує статус нашого довготривалого проекту про великі диффеоморфізми, «м’яке волосся» і квантову структуру чорних дір.

Видання зауважує, що дослідження надзвичайно складне. В ньому йдеться про те, що певна інформація може пережити засмоктування у чорну діру. Вважається, що ніщо, навіть світло, не може втекти від таких космічних тіл. Будь-яка матерія, яка досягла горизонту подій, тобто точки неповернення, буде затягнута без будь-якого шансу вирватися. Але Хокінг і його колеги відкидають цю ідею. Вони стверджують, що інформація може бути збережена у так званому «м’якому волоссі», яке гіпотетично існує скраю чорної діри.

Представляючи своє дослідження чорних дір і «м’якого волосся» у 2015 році, Хокінг сказав: «Я припускають, що інформація зберігається не всередині чорної діри, як хтось міг очікувати, а на її межах, навіть в горизонті. Ідея полягає в тому, що супертрансляції – це голограми вхідних часток. А отже вони містять всю інформацію, яка б інакше була втрачена. Інформація про вхідні частки відтворюється, але в хаотичній і некорисній формі. Це вирішує інформаційний парадокс. Для всіх практичних цілей інформація втрачена».

Читайте: Важливо просто не здаватися! Правила життя Стівена Хокінга

Нагадаємо, що англійський фізик-теоретик і популяризатор науки, професор Стівен Хокінг помер у віці 76 років.