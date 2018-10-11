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Робот-жінка Софія у Києві розповіла про чорнозем і Щедрик

Всесвітньо відома робот-жінка Софія приїхала в Київ і провела прес-конференцію.

Робот Софія

До Києва приїхала всесвітньо відомий гіноїд (робот-жінка) Софія і провела прес-конференцію, повідомляє Ліга.Новини.

Директор компанії Hanson Robotics Девід Чен розповів, що планується створення роботів, які нагадуватимуть людей.

Зараз Софія може відповідати на питання, підключаючись до інтернету.

– Ми сподіваємося, що в майбутньому Софія зможе досягти ще більшого прогресу. Зараз всі її відповіді і вся інформацію, яку вона бере, зберігаються в iCloud, – розповів Чен.

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Розробники також планують навчити Софію розмовляти кількома мовами, серед яких й українська.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман також запитав, що Софія знає про Україну.

– На території України зосереджено чверть всіх запасів чорнозему на Землі. Перший у світі найбільший вантажопідйомний літак був розробив українським конструкторським бюро Антонова. Перша світова Конституція з’явилася теж в Україні, ще у 1710 році, композитору з України Миколі Леонтовичу належить самий затребуваний музичний твір Щедрик, – відповіла вона.

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Робот-жінка Софія у Києві розповіла про чорнозем і Щедрик / 3 фотографии

До слова, експерти вважають, що зростання автоматизації може призвести до торгівлі людьми та рабству.

Фото: Volodymyr Groysman

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