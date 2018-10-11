Всесвітньо відома робот-жінка Софія приїхала в Київ і провела прес-конференцію.
До Києва приїхала всесвітньо відомий гіноїд (робот-жінка) Софія і провела прес-конференцію, повідомляє Ліга.Новини.
Директор компанії Hanson Robotics Девід Чен розповів, що планується створення роботів, які нагадуватимуть людей.
Зараз Софія може відповідати на питання, підключаючись до інтернету.
– Ми сподіваємося, що в майбутньому Софія зможе досягти ще більшого прогресу. Зараз всі її відповіді і вся інформацію, яку вона бере, зберігаються в iCloud, – розповів Чен.
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Розробники також планують навчити Софію розмовляти кількома мовами, серед яких й українська.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман також запитав, що Софія знає про Україну.
– На території України зосереджено чверть всіх запасів чорнозему на Землі. Перший у світі найбільший вантажопідйомний літак був розробив українським конструкторським бюро Антонова. Перша світова Конституція з’явилася теж в Україні, ще у 1710 році, композитору з України Миколі Леонтовичу належить самий затребуваний музичний твір Щедрик, – відповіла вона.
До слова, експерти вважають, що зростання автоматизації може призвести до торгівлі людьми та рабству.
Фото: Volodymyr Groysman