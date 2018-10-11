PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Турист, який вирізав своє ім'я на стіні Освенцима, може сісти на 10 років/

Турист, який вирізав своє ім’я на стіні Освенцима, може сісти на 10 років

У Польщі затримали ірландського туриста, який вирізав своє ім’я на стіні музею на місці колишнього концтабору Освенцим. Йому пред’явлені звинувачення.

Про це повідомляє Independent.

32-річного ірландця затримали, після того як один з охоронців музею, побачив, як той вирізає своє ім’я на стіні одного з бараків.

Туриста доставили до поліцейського відділку у Освенцимі, де допитали у справі про збитки будівлі, що має особливе культурне значення. Після цього прокуратура пред’явила йому звинувачення і відпустила.

ЧитайтеПавича для емоційної підтримки не пустили на борт літака

Рішення суду у його справі очікується через кілька тижнів.

Максимальне покарання за заподіяння шкоди об’єкту культурного значення – 10 років позбавлення волі.

До речі, в Австралії зняли з круїзного лайнера російську туристку, яка вплуталася в бійку за місце в черзі в туалет.

Фото: livejournal.com.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка