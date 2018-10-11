У Польщі затримали ірландського туриста, який вирізав своє ім’я на стіні музею на місці колишнього концтабору Освенцим. Йому пред’явлені звинувачення.
Про це повідомляє Independent.
32-річного ірландця затримали, після того як один з охоронців музею, побачив, як той вирізає своє ім’я на стіні одного з бараків.
Туриста доставили до поліцейського відділку у Освенцимі, де допитали у справі про збитки будівлі, що має особливе культурне значення. Після цього прокуратура пред’явила йому звинувачення і відпустила.
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Рішення суду у його справі очікується через кілька тижнів.
Максимальне покарання за заподіяння шкоди об’єкту культурного значення – 10 років позбавлення волі.
До речі, в Австралії зняли з круїзного лайнера російську туристку, яка вплуталася в бійку за місце в черзі в туалет.
Фото: livejournal.com.