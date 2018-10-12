День не підходить для початку важливих проектів, прийняття рішень, фінансових операцій.

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, публікує Telegram канал AstroExpert.

Найкращим заняттям буде наведення порядку і чистоти. Якщо ви давно хотіли почистити свій контакт-лист – саме час. Позбавлення від різного “сміття” може привнести певну ясність думок.

Сьогодні добре займатися звичайною, звичною діяльністю, а справи з розрахунком на майбутнє варто перенести. Емоційність все ще підвищена, тому у спілкуванні добре поберегти свої почуття і почуття співрозмовника. Є дні, коли конструктивна критика сприймається адекватно, але зараз не той період. Підтримка і схвалення швидше допоможуть досягти мети, ніж сухий і дуже розумний підхід. Вечір сприятливо провести з сім’єю у спокійній обстановці.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся.

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