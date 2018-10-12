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Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня

День не підходить для початку важливих проектів, прийняття рішень, фінансових операцій.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, публікує Telegram канал AstroExpert.

Найкращим заняттям  буде наведення порядку і чистоти. Якщо ви давно хотіли почистити свій контакт-лист – саме час. Позбавлення від різного “сміття” може привнести певну ясність думок.

Сьогодні добре займатися звичайною, звичною діяльністю, а справи з розрахунком на майбутнє варто перенести. Емоційність все ще підвищена, тому у спілкуванні добре поберегти свої почуття і почуття співрозмовника. Є дні, коли конструктивна критика сприймається адекватно, але зараз не той період. Підтримка і схвалення швидше допоможуть досягти мети, ніж сухий і дуже розумний підхід. Вечір сприятливо провести з сім’єю у спокійній обстановці.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся.

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