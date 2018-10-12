Осінні дні стають все коротшими, ночі довшими, але бабине літо трохи утримує тепло в українській столиці. Цього тижня киян знову чекає низка цікавих івентів. Щоб не втрачати часу даремно, варто вже зараз почати вибирати, де саме провести свої вихідні.

Кияни зможуть відвідати концерт ionnalee або сходити в Планетарій.

На цих вихідних пройде глобальна онлайн-музична вечірка Boiler Room.

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Також у найближчі дні стартує новий сезон Дизель Шоу, тому за гарним настроєм необхідно йти до Палацу Україна.

Факти ICTV підготували список найкращих івентів Києва цього вікенду.

ionnalee (iamamiwhoami)

Фото: Facebook

BelEtage

12 жовтня, 20.00

Вартість квитків: 850 – 2499 грн

Придбати квитки можна тут

Після минулорічного виступу з Röyksopp на фестивалі Atlas Weekend до Києва повертається Йонна Лі. 12 жовтня в клубі Bel étage вона презентує альбом свого однойменного проекту ionnalee та найкращі треки з дискографії iamamiwhoami.

Виставка Живі Динозаври

Фото: Facebook

ВДНГ

13 жовтня, 10.00

Вартість квитків: 110 – 500 грн

Придбати квитки можна тут

Аби відчути себе героєм Парку Юрського періоду цими вихідними варто зазирнути до ВДНГ, адже команда професійних палеонтологів підготувала виставку-репродукцію доісторичних істот. Організатори кажуть, що моделі настільки реалістичні, що їм позаздрять творці фільмів-апокаліпсисів.

Boiler Room x Схема

Фото: Facebook

Приміщення колишнього заводу Tetra Pak

13 жовтня, 23.00 – 10.00

Вартість квитків: 450 грн

Придбати квитки можна на вході

Глобальна онлайн-музична радіомовна платформа, яка запускає і транслює живі музичні сесії по всьому світу. Заснована у Лондоні у 2010 році, Boiler Room в даний час проводить шоу в близько 100 містах по всьому світу. 13 жовтня така вечірка пройде і у Києві. Відеозапис буде опубліковано на ресурсах Boiler Room.

Цього вечора гратимуть: Stanislav Tolkachev (live), Voin Oruwu (live), Wulffius (live), Konakov presents A-Body (live), Potreba (live), John Object (live), Vladimir Gnatenko (live), Nastya Muravyova, Recid, Zolaa, Sasha Zlykh, Tofudj.

Дизель Шоу

Фото: kyivmaps

Палац Україна

14 жовтня, 19.00

Вартість квитків: 299 – 2499 грн

Придбати квитки можна тут

У найкращих традиціях українського гумору цими вихідними відбудеться виступ Дизель Шоу Прикольна осінь. Уперше за три роки Дизель Шоу змінили свій склад, на жаль, ми не побачимо на сцені Яну Глущенко, але зможемо познайомитись з новою учасницею — Ольгою Арутюнян. Обіцяють нову програму та найкращі жарти, які так люблять глядачі.

Way Station: In Space. Рок під зоряним небом

Планетарій

14 жовтня, 19.30

Вартість квитків: 200 – 350 грн

Придбати квитки можна тут

Для мрійників про космічні подорожі проект ARTSPACE разом з гуртом Way Station підготували шоу, що поєднує у собі повнокупольну візуалізацію з музикою рок-бенду. У київському Планетарії можна буде відчути себе мандрівником серед нескінченності космосу, який долає свій шлях у пошуках істини.

Раніше Факти ICTV підготували перелік заходів жовтня, які безумовно варті уваги.