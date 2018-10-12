Мешканку Венесуели Катрину Парру паралізувало через несумісність оральних контрацептивів і рідкісного захворювання, про яке вона не знала.

Про це пише Daily Mail.

У 2012 році 20-річна Парра відчула жахливу слабкість і біль в животі, також її постійно нудило. Вона звернулася до лікаря, їй діагностували сепсис і госпіталізували. Два місяці дівчина провела в реанімації. І хоча сепсис вдалося вилікувати, інші симптоми продовжували посилюватися, і лікарі не розуміли, в чому справа. Згодом дівчину повністю паралізувало, їй навіть не вдавалося рухати язиком.

– Я просто хотіла померти, щоб цей кошмар закінчився. Від постійного болю допомагав тільки морфій, – зізналася вона.

Тільки через 8 місяців лікарям вдалося з’ясувати, що Парра страждає від рідкісного генетичного захворювання — гострої переміжної порфірії. Загострення хвороби спровокували протизаплідні таблетки, які дівчина продовжувала приймати навіть у лікарні.

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Як тільки вона перестала приймати контрацептиви, поступово пішла на поправку.

Їй довелося заново вчитися розмовляти і ходити. На повне відновлення організму Паррі знадобилося два роки.

Зараз дівчина працює фітнес-інструктором і вже три роки не відчувала проблем зі здоров’ям у зв’язку зі своєю хворобою.

Парра вирішила розповісти журналістам про себе, щоб підвищити обізнаність про гостру переміжну порфірію. Своєю головною мрією вона називає створення благодійного фонду допомоги страждаючим від цього захворювання.

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Фото: Daily Mail.