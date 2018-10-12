Ціни на нові iPhone в Україні стартуватимуть від 40 999 грн. на модель iPhone Xs з 64 Гб пам’яті.

19 жовтня флагманські моделі Apple надійдуть в усі роздрібні мережі авторизованих реселерів в Україні. Офіційний дистриб’ютор техніки бренду в нашій країні Асбіс Україна оголосив ціни на пристрої нового покоління: iPhone Xs, iPhone Xs Max і Apple Watch Series 4, пише Ain.

iPhone Xs і iPhone Xs Max будуть доступні в трьох варіаціях пам’яті – 64GB, 256GB, 512GB і в трьох різновидах кольору – Gold, Space Gray, Silver. Ціна на новинки стартуватиме від 37 999 грн, за умови купівлі за trade-in на iPhone Xs і від 44 999 грн – на iPhone Xs Max.

Стандартні ціни на новинки такі:

iPhone Xs:

64 ГБ – 40 999 грн.

256 ГБ – 45 999 грн.

512 ГБ – 52 999 грн.

iPhone Xs Max:

64 ГБ – 44 999 грн.

256 ГБ – 49 999 грн.

512 ГБ – 57 999 грн.

Apple Watch будуть продаватися в двох розмірах – 40 і 44 мм. Варіанти кольорів: Silver, Gold і Space Grey. Ціна – від 14 999 грн.

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У Асбіс Україна також актуалізували ціни на моделі iPhone попередніх поколінь:

iPhone 6s 32GB – 13 999 грн.

iPhone 7 32GB – 17 999 грн.

iPhone 7 Plus 32GB – 21 999 грн.

iPhone 8 64GB – 23 999 грн.

iPhone 8 Plus 64GB – 27 999 грн.

iPhone X 64GB – 35 999 грн.

Нагадаємо, названо найпопулярніший iPhone серед українців.

Фото: Getty Images