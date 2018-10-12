Не варто вірити стереотипам, що після заміжжя інтимне життя починає згасати. Факти ICTV зібрали види сексу, які повинні бути у кожної пари.

Повільний секс

Довга прелюдія, ніжні дотики, а почуття виходять на перше місце. Під час заняття коханням егоїзм доведеться відкласти на задній план і просто насолоджуватися моментом і другою половинкою.

Хорошим початком такого сексу може стати масаж з ароматичними маслами, а світло краще приглушити. Так й атмосфера посприяє, і тіло буде виглядати набагато красивішим і апетитнішим.

Пристрасний секс

У вас не так багато часу, а пристрасть накрила не в самому зручному місці. Так не стримуйтеся! Крики, дзвін розбитого посуду і божевільний порив – головні складові такого сексу.

Якщо навіть після такого сексу у вас залишиться пара синців або поріз – не сумуйте, а сприймайте це, як трофей.

Також не варто звертати увагу на незручності. Ліфт і пральна машина спочатку не призначалися для цього. Так що зосередьтеся на собі і своїй другій половинці, а не обстановці.

Секс-марафон

Рецепт простий: відключаємо телефони, набираємо побільше смакоти і закриваємося удвох у будинку на всі вихідні.

Принада такого дозвілля – багато часу. Це дасть можливість втілити давні фантазії, які вже припадають пилом у свідомості пари.

Вам не обов’язково весь час сидіти за гратами. Можете прогулятися до найближчого секс-шопу й оновити гардероб, а по дорозі ще й можете поекспериментувати.

Егоїстичний секс

Відносини в парі значать – це не тільки отримувати увагу, а й віддавати. Секс виключно для одного партнера і виключно оральний. Фізичне задоволення отримує тільки один, а другий отримує моральне задоволення.

Читайте: Як захотіти сексу в будь-який час, у будь-якому місці та посилити оргазм

Чому б не починати з такого подарунка ранок або зустрічати свою другу половинку після важкого дня.

Рольові ігри

Дозвольте один одному іноді бути головним у ліжку. Закупіться в секс-шопі наручниками, іграшками і, якщо хочеться, костюмами.

Чоловік може іноді поступитися і дозволити своїй коханій взяти все у свої руки. Якщо навіть для дівчини така поведінка не властива, то за спробу бити не прийнято.

Це хороша можливість для чоловіка реалізувати свої навіть підліткові, сексуальні фантазії. Адже у багатьох хлопчаків були красиві і молоді вчительки або вже у старшому віці суворі начальниці? Так нехай ваша друга половинка допоможе виплеснути пар, який накопичився за ці роки.

Кожна дівчина в душі тендітна, ніжна і бажає залишатися завжди юною. Так перевтілюйтесь у школярку, студентку або просто незнайомку з бару. Дайте можливість чоловіку знову вас завоювати.

До слова, раніше Факти ICTV розповідали, чи можна в Україні займатися сексом у громадських місцях і яке покарання за це передбачено.

Фото: unsplash.