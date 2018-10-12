Фахівці з Boston Dynamics навчили свого робота долати перешкоди.
Фахівці компанії Boston Dynamics навчили робота Atlas долати перешкоди і це виглядає як паркур. Відповідне відео виклали в Youtube.
У ролику видно, як робот перестрибує через колоду, а потім застрибує на платформу.
Atlas використовує комп’ютерний зір, щоб орієнтуватися по видимим маркерами при русі по місцевості.
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До слова, всесвітньо відома робот-жінка Софія приїхала в Київ і провела прес-конференцію.
Відео: BostonDynamics
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