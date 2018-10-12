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Справжній паркур – робот Boston Dynamics навчився стрибати

Фахівці з Boston Dynamics навчили свого робота долати перешкоди.

Робот Атлас

Фахівці компанії Boston Dynamics навчили робота Atlas долати перешкоди і це виглядає як паркур. Відповідне відео виклали в Youtube.

У ролику видно, як робот перестрибує через колоду, а потім застрибує на платформу.

Atlas використовує комп’ютерний зір, щоб орієнтуватися по видимим маркерами при русі по місцевості.

Читайте: Чи замінять роботи журналістів – яке майбутнє професії

До слова, всесвітньо відома робот-жінка Софія приїхала в Київ і провела прес-конференцію.

Відео: BostonDynamics

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