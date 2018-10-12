PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Вихідні в Україні на Новий рік 2019 і січень (КАЛЕНДАР)/

Вихідні в Україні на Новий рік 2019 і січень (КАЛЕНДАР)

На Новий рік 2019 та Різдво українці відпочиватимуть 6 днів. Cкільки буде вихідних та святкових днів у січні – у матеріалі Фактів ICTV.

Вихідні на Новий рік 2019

Зокрема, на Новий рік буде три вихідні – 30 і 31 грудня,1 січня. При цьому робочий понеділок, 31 гpудня, переноситься на суботу, 29 грудня.

На Різдво українці також відпочиватимуть три дні – з 5 по 7 січня.

Слід також нагадати, що 25 грудня 2018 року (вівторок) Різдво святкують християни західного обряду. Цей день також вихідний.

Загалом у січні 2019 року українці будуть відпочивати 10 днів.

Святкові дні та офіційні вихідні у січні 2019 в Україні

1 січня – Новий рік (офіційний вихідний);

5 січня – субота;

6 січня – неділя (Святвечір);

7 січня – Різдво Христове (офіційний вихідний);

12 січня – субота;

13 січня – неділя;

14 січня – Старий Новий рік (робочий день);

19 січня – Хрещення Господнє (субота, вихідний);

20 січня – День Автономної Республіки Крим (неділя, вихідний);

22 січня – День Соборності та Свободи України (робочий день);

25 січня – День студента (Тетянин день);

26 січня – Всесвітній день митниці (субота, вихідний);

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби (субота, вихідний);

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (неділя, вихідний);

29 січня – День пам’яті героїв Крут;

29 січня – День працівника пожежної охорони;

31 січня – Міжнародний день ювеліра.

Читайте: Церковні свята – календар на рік (ІНФОГРАФІКА)

До речі, вже відомо, якою буде головна ялинка України на Софійській площі в Києві.

Фото: pixabay.com

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка