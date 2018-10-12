На Новий рік 2019 та Різдво українці відпочиватимуть 6 днів. Cкільки буде вихідних та святкових днів у січні – у матеріалі Фактів ICTV.

Зокрема, на Новий рік буде три вихідні – 30 і 31 грудня,1 січня. При цьому робочий понеділок, 31 гpудня, переноситься на суботу, 29 грудня.

На Різдво українці також відпочиватимуть три дні – з 5 по 7 січня.

Слід також нагадати, що 25 грудня 2018 року (вівторок) Різдво святкують християни західного обряду. Цей день також вихідний.

Загалом у січні 2019 року українці будуть відпочивати 10 днів.

Святкові дні та офіційні вихідні у січні 2019 в Україні

1 січня – Новий рік (офіційний вихідний);

5 січня – субота;

6 січня – неділя (Святвечір);

7 січня – Різдво Христове (офіційний вихідний);

12 січня – субота;

13 січня – неділя;

14 січня – Старий Новий рік (робочий день);

19 січня – Хрещення Господнє (субота, вихідний);

20 січня – День Автономної Республіки Крим (неділя, вихідний);

22 січня – День Соборності та Свободи України (робочий день);

25 січня – День студента (Тетянин день);

26 січня – Всесвітній день митниці (субота, вихідний);

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби (субота, вихідний);

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (неділя, вихідний);

29 січня – День пам’яті героїв Крут;

29 січня – День працівника пожежної охорони;

31 січня – Міжнародний день ювеліра.

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