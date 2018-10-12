На Новий рік 2019 та Різдво українці відпочиватимуть 6 днів. Cкільки буде вихідних та святкових днів у січні – у матеріалі Фактів ICTV.
Зокрема, на Новий рік буде три вихідні – 30 і 31 грудня,1 січня. При цьому робочий понеділок, 31 гpудня, переноситься на суботу, 29 грудня.
На Різдво українці також відпочиватимуть три дні – з 5 по 7 січня.
Слід також нагадати, що 25 грудня 2018 року (вівторок) Різдво святкують християни західного обряду. Цей день також вихідний.
Загалом у січні 2019 року українці будуть відпочивати 10 днів.
Святкові дні та офіційні вихідні у січні 2019 в Україні
1 січня – Новий рік (офіційний вихідний);
5 січня – субота;
6 січня – неділя (Святвечір);
7 січня – Різдво Христове (офіційний вихідний);
12 січня – субота;
13 січня – неділя;
14 січня – Старий Новий рік (робочий день);
19 січня – Хрещення Господнє (субота, вихідний);
20 січня – День Автономної Республіки Крим (неділя, вихідний);
22 січня – День Соборності та Свободи України (робочий день);
25 січня – День студента (Тетянин день);
26 січня – Всесвітній день митниці (субота, вихідний);
26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби (субота, вихідний);
27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (неділя, вихідний);
29 січня – День пам’яті героїв Крут;
29 січня – День працівника пожежної охорони;
31 січня – Міжнародний день ювеліра.
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