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Як правильно зварити яйця – 4 способи

З 1996 року в другу п’ятницю жовтня відзначається неофіційне свято – Всесвітній день яйця. У 2018 році він припадає на 12 жовтня. Як правильно зварити яйце на сніданок, щоб воно було смачними і легко чистилося?

Яйця

Як зварити яйця некруто

Якщо покласти яйця у холодну воду, потрібно дочекатися закипання, зменшити вогонь і варити протягом 2 хвилин (і жовток, і білок залишаться рідкими) або 3 хвилини (жовток буде рідким, а білок – майже твердим).

Можна класти яйця і в киплячу воду (тільки вони не повинні бути холодними), і варити 1 хвилину. Потім знімаємо з вогню, закриваємо кришкою і чекаємо 5 хвилин. Так жовток виходить рідким, а білок – твердим.

Як зварити яйця в мішечок

Яйця кладемо у холодну воду і після закипання варимо 4 хвилини.

Якщо яйця опускаємо у киплячу воду – варимо лише 1 хвилину, вимикаємо вогонь і витримуємо 7 хвилин.

Як зварити яйця круто

Круто яйця зварити простіше, але і тут є свої правила.

Щоб зварити правильно, яйця кладемо у холодну воду і через 1 хвилину після закипання, зменшивши вогонь, варимо 7-8 хвилин.

Головне – не переварити, щоб білок не став гумовим, а жовток не покрився сіруватим нальотом.

Як зварити яйця по-американськи

Американський шеф-кухар Кенджи Лопес-Альт визначив ідеальний алгоритм варіння яєць.

У киплячу воду він кладе яйце, витримує 30 секунд, кидає кілька кубиків льоду, знову доводить до кипіння, а потім кожні 30 секунд виймає яйця і перевіряв їх готовність.

Результат – на фото. На ньому 8 яєць: перше варилося одну хвилину, друге – три і так далі.

Лайфхаки:

  • Щоб яйця не потріскалися, воду потрібно послити (2 ст. ложки на літр). Навіть якщо трісне, білок не витече.
  • Не можна класти холодні яйця в окріп.
  • Варити яйця слід на невеликому вогні.
  • Свіжі яйця (до 4 днів) потрібно варити на 2-3 хвилини довше.
  • Після варіння обдайте яйця холодною водою – так легше чистити від шкаралупи.
  • Щоб перевірити, варене яйце чи ні, покрутіть його. Якщо яйце крутиться швидко – варене, якщо повільно – сире.

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До речі, раніше дієтологи назвали 5 причин, навіщо їсти яйця щодня.

Фото: pixabay.com, lifehacker.ru

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