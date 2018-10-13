14 жовтня ми святкуємо День захисника України. Найкращі СМС-привітання для українських воїнів – у нашій добірці.
День захисника України ми святкуємо вже четвертий рік поспіль. У цей день чоловікам хочеться дарувати найкращі та найтепліші слова.
Ми зібрали незвичайні привітання з Днем захисника України у формі СМС, які точно допоможуть зробити цей день незабутнім.
І
Ти справжній воїн, я це знаю!
Оберігаєш ти мене щодня
Без пушки, шаблі та коня!
Тебе сьогодні я вітаю,
Мій генерал, любов моя!
ІІ
Тебе мій захисник вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам – безхмарного життя!
ІІІ
Сердечно вітаю Вас із Днем Захисника України – святом, яке увібрало в себе багаті та славні традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців і визволителів рідної землі!
IV
Ти — мій танк і броненосець!
Одним словом — молодець!
Ти найкращий в світі воїн
Ворогам усім — кінець!
V
Міцні засмальцьовані руки
і м’язи тверді — наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
блищить українский тризуб.
В очах — крижана недовіра,
як глобус блищить голова.
Зі cвятом, дорогий мій Захисник!
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Кого стосується День захисника?
До слова, розклад руху громадського транспорту в центрі Києва буде змінено в неділю, 14 жовтня у зв’язку із проведенням масових заходів у центрі столиці.