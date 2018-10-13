Сприйняття світу сьогодні може бути досить емоційним.
Гороскоп на сьогодні, 13 жовтня, публікує Telegram канал AstroExpert.
Не втягуватися у суперечки і розбіжності допоможе турбота про інших. Особливо добре буде зробити щось для старшого покоління – наприклад подоглядати за літніми. Стриманість і повага при виконанні своїх обов’язків дуже бажані і будуть винагороджені.
Відповідний період для розвитку самодисципліни, якщо це вам актуально. Може виникнути порив взяти все під свій контроль.
Сьогодні краще не вирішувати питання здоров’я. Варто приділити увагу родичам, провести з ними час. Ручна праця може принести задоволення.
У вечір бажані заспокійливі процедури, особливо якщо на вулиці вже холодно.
Несприятливо: підстригання нігтів, початок подорожей.
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