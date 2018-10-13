PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 13 жовтня/

Гороскоп на сьогодні, 13 жовтня

Сприйняття світу сьогодні може бути досить емоційним.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 13 жовтня, публікує Telegram канал AstroExpert.

Не втягуватися у суперечки і розбіжності допоможе турбота про інших. Особливо добре буде зробити щось для старшого покоління – наприклад подоглядати за літніми. Стриманість і повага при виконанні своїх обов’язків дуже бажані і будуть винагороджені.

Відповідний період для розвитку самодисципліни, якщо це вам актуально. Може виникнути порив взяти все під свій контроль.

Сьогодні краще не вирішувати питання здоров’я. Варто приділити увагу родичам, провести з ними час. Ручна праця може принести задоволення.

У вечір бажані заспокійливі процедури, особливо якщо на вулиці вже холодно.

Несприятливо: підстригання нігтів, початок подорожей.

Читайте: Як різні знаки зодіаку реагують на неприємних людей

Детальний гороскоп на жовтень 2018 для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзиві Фактів ICTV.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка