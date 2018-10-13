Ілон Маск вирішив випустити текілу під брендом Teslaquila. Товарний знак вже майже зареєстровано.
Заявку компанії Tesla на реєстрацію “спиртного напою з рослини агава” виявило у Відомстві по товарних знаків і патентів США видання CNBC.
Пізніше вихід текіли підтвердив сам Ілон Маск.
За словами бізнесмена, напій називатиметься Teslaquila. На етикетці пляшки зображений логотип Tesla і назва самої текіли.
Visual approximation pic.twitter.com/sMn3Pv476Y
— Elon Musk (@elonmusk) 12 октября 2018 г.
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До слова, вперше “теслакілу” Маск згадав 1 квітня. Він пожартував про банкрутство компанії і про те, що його знайшли біля Tesla 3 в оточенні пляшок фірмової текіли.
До слова, тоді жарт про банкрутство Tesla обвалив акції компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі більш ніж на 5%.
Фото: Elon Musk/Twitter