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Teslaquila. Маск вирішив випускати текілу

Ілон Маск вирішив випустити текілу під брендом Teslaquila. Товарний знак вже майже зареєстровано.

Заявку компанії Tesla на реєстрацію “спиртного напою з рослини агава” виявило у Відомстві по товарних знаків і патентів США видання CNBC.

Пізніше вихід текіли підтвердив сам Ілон Маск.

За словами бізнесмена, напій називатиметься Teslaquila. На етикетці пляшки зображений логотип Tesla і назва самої текіли.

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До слова, вперше “теслакілу” Маск згадав 1 квітня. Він пожартував про банкрутство компанії і про те, що його знайшли біля Tesla 3 в оточенні пляшок фірмової текіли.

До слова, тоді жарт про банкрутство Tesla обвалив акції компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі більш ніж на 5%.

Фото: Elon Musk/Twitter

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