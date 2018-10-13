14 жовтня в Україні відзначають День художника. Його святкують щорічно у другу неділю жовтня.

День художника з’явився в українському календарі у 1998 році, після того як 9 жовтня 1998 другий президент Леонід Кучма підтримав ініціативу Спілки Художників України і підписав відповідний указ.

До свята залишається всього лише пару днів і вже час готувати подарунки. Однак дарувати презенти творчим людям досить складно.

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Факти ICTV підготували 7 оригінальних подарунків для художників, які зможуть їх здивувати або хоча б порадувати.

Шкарпетки

Фото: Instagram

Набір шкарпеток Artista – це тріо жінок-художниць: Марії Приймаченко, Соні Делоне та Фріди Кало. Досить оригінальний і практичний подарунок. Також він зекономить ваші кошти, адже купити набір можна лише за 150 гривень.

Шокопазли

Фото: instalook.

Ще один варіант недорогого, але приємного подарунка для художника. Ви зможете подарувати незвичайні пазли, які складаються з маленьких або великих плиток шоколаду. На обгортці може бути будь-що: улюблена картина, улюблений художник, а найкраще – мистецтво адресата.

Коштує такий набір від 215 гривень. Все залежить від кількості пазлів.

Набір олівців

Набір хороших олівців ніколи не буде зайвим. Німецькі олівці Faber Castell вважаються одними з найкращих, а їх металева коробка позбавить від пошуку красивої упаковки. Ці олівці підійдуть, як початківцям, так і професійним художникам.

Коштують вони 344 гривні.

Книга Творчі права. Як відкрити в собі художника і навчитися бачити

Фото: goodbooks

Якщо художник, якого ви хочете привітати ще не знає, що він художник, тоді ви просто зобов’язані допомогти йому усвідомити це. Багато творчих особистостей за своєю натурою дуже скромні і самокритичні. Ця книга допоможе підштовхнути до розуміння того, що людина може творити, створювати щось красиве і не дивитися на думку оточуючих.

Ціна книги 495 гривень.

Воскові олівці Crayons

Фото: zocalo

Малювати цими олівцями важче, ніж звичайними, але легше ніж пастелью. Тому, якщо ваш художник ще юний, то такий подарунок буде найкращим варіантом. Цей набір йде з вбудованою точилкою. Олівці виготовлені з натурального воску з додаванням рослинних барвників.

Ціна за коробку, у якій 64 олівці – 165 гривень.

Набір кистей

Фото: rozetka

Набору кистей художник завжди буде радий. Якщо ви не знаєте аквареллю, пастеллю або маслом малює ваш знайомий, подаруйте набір універсальних пензлів.

У набір синтетичних кистей Craft art входять кисті різноманітних форм і розмірів. Він підійде як для водорозчинних фарб, так і для масляних і акрилу.

Ціна такого набору 479 гривень.

Скетчбук Fenimore Black & Red Lines

Фото: djournal

Хороший і стильний подарунок для художника. Відмінно підійде для замальовок, записів і всіляких творчих завдань. Скетчбук з відривними чорними листами і гелева ручка з білим чорнилом Sakura.

Коштує такий скетчбук 320 грн.

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