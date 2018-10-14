День українського козацтва відзначають щороку 14 жовтня згідно з указом Президента України від 1999 року.

День українського козацтва відзначають 14 жовтня в зв’язку з тим, що козаки шанували релігійне свято Покрови пресвятої Богородиці, яке також відзначали у цю дату.

Як суто національне, українське явище, козацтво з’явилося в 14-му столітті. Від самого початку воно складалося виключно з вільних людей, які все своє життя присвятили захисту Батьківщини від ворогів.

До символів козацтва відносяться знаки отаманської і гетьманської влади: булава, бунчук, малиновий стяг з білим хрестом, пернач та інше.

Головною характеристикою Запорізької Січі можна назвати, в першу чергу, демократичність. У той час, коли по всій Європі утвердився різкий поділ суспільства на класи і соціальні верстви, в Запорізькій Січі всі вважалися рівними.

Козаки Запорозької Січі були справжніми героями. Згадаємо найвідоміших із них.

Дмитро Вишневецький

Потомствений староста і спадкоємець князівського роду, володів 7 маєтками. У 1554 році був призначений польським королем стражником на Хортиці, де побудував фортечне містечко – прототип Запорізької Січі.

Відомий двома походами на Крим, активно боровся з Кримським ханством і турецьким султанатом. Щоб отримати військову підтримку, Вишневецький пішов на союз з царем Іваном Грозним. Після двох кримських походів відмовився від підданства московського царя.

У 1563 році козаки зазнали поразки в битві проти молдавського війська. Вишневецький був схоплений в полон та переданий турецькому султану для страти. Отамана вбили найжорстокішим чином – повішенням за ребро.

У народній творчості Дмитра Вишневецького пов’язують з легендарним козаком Байдою. В першу чергу – через однакову кару.

Петро Конашевич

Відомо, що Петро Конашевич народився в селі Кульчиці (сучасна Львівська область) в родині дрібного українського землевласника. Освіту він здобув в Острозькій академії та Львівській братській школі.

Його прізвисько пов’язане з назвою повного набору для лучника – сагайдака. Завдяки майстерності влучно стріляти з лука його і прозвали Сагайдачний.

Перемога в Хотинській битві 1621 принесла гетьману славу і смерть. Ця битва вирішила результат турецько-польської війни.

Важко поранений, він помер через кілька місяців у Києві як найбільший гетьман України.

Самійло Кішка

Народився в сім’ї підданого польського короля в Каневі і в дитинстві називався Самуїлом, Самійло – козацький варіант імені.

Про перші роки життя Кішки практично нічого не відомо. За легендою, він був полонений турками і на 25 років став рабом на галерах. З полону повернувся на Січ, де його обрали отаманом.

За Самійла запорізьке військо разом з поляками брало участь в поході на Крим в 1600 році, а роком пізніше підтримало їх в затяжній війні проти шведів.

За даними істориків, Самійло Кішка загинув в 1602 році під час битви і помер від ран. Його тіло було поховано на батьківщині – в Каневі.

Іван Сірко

Козацький отаман став легендою ще за життя. Після його багаторічних походів на турецькі і кримські фортеці отримав від ворогів прізвисько “Урус-шайтан”. Історіки нарахували близько 250 боїв і битв, в яких взяв участь Іван Сірко.

Отаманщина Сірко і керівництво Харківським козачим полком припадає на 1663-1675 роки, коли козацтво було поділене на ліво- та правобережне.

Сірко є співавтором відомого листа запорізьких козаків турецькому султану (існування цього документа в реальності так і не було доведено). Проте, Ілля Рєпін зобразив Сірка на своїй знаменитій картині.

На відміну від багатьох козацьких отаманів Сірко помер у своєму маєтку на пасіці на території сучасної Дніпропетровської області.

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Северин Наливайко

Уродженець Гусятина (Тернопільська область) відомий організацією масштабного повстання проти Польщі і Литви, які на той момент контролювали правобережну частину України.

У 1954-1596 роках ополчення Наливайко та військо Запорізької Січі, яке приєдналося до нього, змогли завоювати Поділля, Волинь, частина Білорусії. Наливайко взяв штурмом Луцьк і Могильов, при бойових діях загинуло безліч мирних жителів.

Повстання, врешті-решт, було жорстоко придушене польськими військами. У вирішальній битві в липні 1596 року військо козаків було розгромлено, а Наливайко був схоплений і доставлений до Варшави. За одними джерелами, гетьмана катували протягом року, а потім убили. За іншими – його спалили за розпорядженням короля.

Уже в XIX столітті Северин Наливайко став героєм ряду творів, у тому числі поем Тараса Шевченка.

До слова, 14 жовтня в Україні також святкується День захисника України.