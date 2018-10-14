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Гороскоп на сьогодні, 14 жовтня

Сьогодні краще не призначати важливих зустрічей.

Гороскоп на сьогодні, 14 жовтня, публікує Telegram канал AstroExpert.

У цей день краще перенести вирішення фінансових питань та інших заходів. Час можна присвятити відпочинку.

Сьогодні висока ймовірність сварок і конфліктів, тому не варто втягуватися в розбірки.

Також день підходить для того, щоб почати співати або зайнятися ораторською майстерністю. Час сприятливий для посадки рослин, благоустрою земельної ділянки, ділянки навколо будинку, озеленення.

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Несприятливим сьогодні вважається брати і давати гроші в борг, стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

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