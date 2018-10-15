Великі починання, завершення важливих справ на сьогодні не варто планувати.

Гороскоп публікує Telegram канал AstroExpert.

Сьогодні, 15 жовтня, можна активно проводити час на природі: походи чи спортивні ігри – все це принесе задоволення і радість. Енергії буде цілком достатньо для звершень.

Може виникнути бажання активно поборотися за справедливість, причому будь-яким доступним методом. Висока ймовірність сварок і конфліктів. Сьогодні той день, коли слова можуть набагато швидше досягти мети, тому на провокації краще не піддаватися, а ось будь-які молитовні практики і благословення – в самий раз.

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Післяобідній час вельми сприятливо провести в контакті з водою: прийняття ванни, прогулянка біля водойми. Можна приділити додаткову увагу своєму зовнішньому вигляду, і якщо захочеться виглядати більш святково, ніж зазвичай – не зупиняйте себе. Хороший день для будь-яких садових робіт, наприклад висадження рослин або прибирання ділянки. Настрій може бути мінливим, навіть похмурим, і для стабілізації вечірнє промаслювання і взагалі теплі процедури прекрасно підійдуть.

Несприятливо: брати і давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.