Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 15 по 21 жовтня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Цей тиждень обіцяє бути сприятливим до питань, які стосуються комунікації – ви легко зможете вирішити суперечки і опинитеся в центрі уваги.

Проте це може спровокувати і плітки в оточенні навколо вашої персони.

Тому будьте обачними – не зазнавайтеся, бо заздрість інших здатна вам добряче насолити.

Крім того, у вас випаде нагода виправити труднощі у стосунках, головне не проґавити цей шанс.

Гороскоп для Тельців

Цього тижня вам посміхнеться вдача на роботі: готуйтеся до цікавих завдань та викликів і грошових пропозицій.

Проте, як і в ситуації з Овнами, заздрість інших може усе зіпсувати, тому уникайте конфлікту.

А ще варто попіклуватися про себе, наприкінці тижня влаштуйте собі релакс-програму, яка допоможе зняти напруження та стрес після інтенсивної роботи.

Гороскоп для Близнюків

Щоб досягти успіху, варто ризикнути!

Це стосується не тільки роботи, оскільки у Близнюків є перспективи романтичного знайомства, які дозволять цим самотнім знакам зустріти свою половинку.

Вам буде нелегко стримати хвилю емоцій та почуттів та це і не потрібно роботи, особливо, якщо вас переповнює радість.

Гороскоп для Раків

Ракам другий тиждень жовтня обіцяє успіх у фінансових справах і грошовий прибуток.

Та й на любовному фронті у вас все буде відмінно: самотні Раки – очікуйте на нові знайомства, а ті, хто уже у стосунках, – влаштуйте собі та вашій половинці безтурботну романтичну мандрівку на вік-енд.

Дозвольте собі сповна насолодитися моментами закоханості та радості.

Гороскоп для Левів

Цей тиждень сприятливий до змін, які стосуються житла, наприклад, ремонт чи покупка нових меблів.

Якщо зараз ви докладете зусиль, то дуже скоро отримаєте плоди своїх старань.

Крім того, Левам слід присвятити час для себе, оскільки буденні турботи можуть порушити внутрішню гармонію.

Гороскоп для Дів

Працюйте над собою і ви обов’язково отримаєте можливість вибороти нагоду у вигляді добробуту та кар’єрного росту.

Запишіться на курси іноземних мов, оскільки такі навики вам дуже скоро стануть у нагоді.

Також на Дів чекає важлива розмова з коханою людиною.

Гороскоп для Терезів

У вас можуть виникнути негаразди в особистих справах і це забере усі сили і виб’є з колії.

Але не варто надто сильно засмучуватися, оскільки всі проблеми вирішаться.

Ще одне випробування для Терезів – тримати під контролем свої фінанси.

Гороскоп для Скорпіонів

Змініть вашу типову обстановку, поїдьте кудись, зустріньтеся з друзями чи просто прогуляйтеся осіннім парком.

Головне не сидіти у чотирьох стінах.

Цей тиждень прекрасний період для перегляду вашої фітнес-програми, а ще зайнятися своєю зовнішністю.

Сходіть на шопінг і оновіть гардероб.

Гороскоп для Стрільців

Зараз не найкращий період братися за нову справу.

Однак це не означає, що треба розслаблятися на роботі.

Якщо у вас буде зустріч з керівництвом, продемонструйте усі свої комунікативні навички і розмова обов’язково увінчається успіхом.

А також не ігноруйте своїх коханих, ваша підтримка їм зараз дуже потрібна.

Гороскоп для Козерогів

Козероги повинні нарешті взятися за своє здоров’я, навіть для профілактики.

Купіть собі якісне тепле взуття, щоб не промерзати і не промокати.

Якщо ви перебуваєте у відносинах, то будьте обережні з ревнощами.

Це може принести нові проблеми в особисте життя.

Гороскоп для Водоліїв

Другий тиждень жовтня буде сприятливим для Водоліїв, щоб продемонструвати професійні уміння.

Єдине, що може вам стати на заваді – це лінь.

Проганяйте від себе осінню хандру і не зменшуйте обертів.

Наприкінці тижня очікуйте сюрприз, який вас неодмінно потішить.

Гороскоп для Риб

Не витрачайте енергію на розв’язання проблем оточуючих, краще сконцентруйтеся на собі.

Для Риб тиждень обіцяє бути насиченим та продуктивним, тому правильно розставте свої пріоритети.

Впевнено йдуть до мети і не втрачайте позитив.

Вірте собі та своїй інтуїції, оскільки вона не підведе.