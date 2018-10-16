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Бога і загробного життя немає – останнє відкриття Хокінга

Відомий вчений Стівен Хокінг перед смертю дійшов висновку, що загробного життя, скоріш за все, не існує.

Відомий вчений Стівен Хокінг перед смертю назвав віру в загробне життя мрією, оскільки не існує надійних підтверджень цього факту, повідомляє BBC.

Він також заявив, що Бога не існує і ніхто не керує всесвітом.

– Всі ми вільні вірити в що хочемо, і з моєї точки зору найпростіше пояснення полягає в тому, що Бога немає. Ніхто не створював цей всесвіт, і ніхто не керує нашою долею. А що стосується віри в загробне життя, то це лише мрія. Цьому немає ніяких надійних підтверджень, і це суперечить усьому, що відомо науці. Коли ми вмираємо, ми обертаємося на прах. Але в нашому житті є сенс, він у нашому впливі і генах, які ми передаємо дітям, – йдеться в останній книзі Хокінга.

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До слова, в електронній бібліотеці arXiv.org виявили оновлення останньої роботи фізика Стівена Хокінга, яка присвячена перевірці гіпотези мультивсесвіту.

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