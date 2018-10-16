PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Boston Dynamics навчили робота-собаку танцювати/

Boston Dynamics навчили робота-собаку танцювати

Фахівці з Boston Dynamics змогли навчити свого робота танцювати під композицію Uptown Funk.

Робот Boston Dynamics

Компанія з розробки роботів Boston Dynamics навчила одне зі своїх творінь танцювати під композицію Uptown Funk. Відповідне відео опублікували в Youtube.

На відео роботу включають композицію, і він починає рухатися в ритм музики.

Навіть з огляду на свої обмежені можливості, робот прекрасно справляється із завданням.

Читайте: Boston Dynamics запустить продаж роботів-собак у 2019 році

Нагадаємо, фахівці з Boston Dynamics також навчили свого робота долати перешкоди.

Відео: BostonDynamics

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Робот Атлас
Справжній паркур – робот Boston Dynamics навчився стрибати
Робить компліменти, імітує емоції та підтримує розмову – робот Софія гостює в Україні
Чи замінять роботи журналістів – яке майбутнє професії
Роботи замінять людей: що робити, аби не втратити свою роботу
Люди стануть рабами. Як роботизація може змінити світ
робот уволил работника
У США робот звільнив розробника без відома начальства
Boston Dynamics запустить продаж роботів-собак у 2019 році
Робот
Полетить на Марс після Тесли. Робот Boston Dynamics навчився бігати і стрибати
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка