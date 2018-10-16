Зміни клімату можуть негативно вплинути на врожаї ячменю, що призведе до дефіциту пива.

Глобальне потепління та зміни клімату негативно вплинуть на врожаї ячменю, що може призвести до дефіциту пива по всьому світу та підвищення цін на напій, повідомляє The Guardian.

За допомогою кліматичних моделей вчені з’ясували, як екстремальні погодні умови вплинуть на врожай ячменю в найближчі 80 років. Потім вони розрахували як це вплине на виробництво та ціну пива.

У найгіршому випадку спостерігатиметься дефіцит ячменю, що негативно вплине на обсяги виробництва пива та зросте його ціна.

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До слова, кембриджські вчені вважають алкоголь наркотиком і хочуть, щоб його продавали тільки за рецептом.