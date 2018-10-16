Гороскоп на сьогодні прогнозує, що день сприятливо провести у помірній активності, особливо до обіду. Можна багато чого встигнути переробити з бажаних завдань.

Гороскоп на сьогодні, 2 жовтня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

Для початку нових проектів – не найкращий час, а для більшості звичайних справ – саме час. Легкі фізичні навантаження допоможуть стабілізувати психо-емоційний стан і скинути напругу, якщо є необхідність.

Може відчуватися емоційний дискомфорт, похмурий стан, у цьому випадку добре побути на вулиці під променями сонця; пошукати навколо яскраві кольори, наприклад, жовто-червоне листя тощо.

Друга половина дня може викликати прихильність до більш помірної діяльності. Сьогодні краще уникати будь-яких грубих, нечесних дій і вчинків.

Доброта і ввічливість можуть якісно поліпшити рівень спілкування. Удачу принесе благодійність.

Добре приділити увагу своєму харчуванню, бажана легка і здорова їжа.

Сьогоднішній день може дати вам можливість або поштовх до трансформації, а як цим скористатися – питання вибору.

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