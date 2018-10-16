Компанія Huawei офіційно представила свої “розумні” годинники Watch GT. Новинка має AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,39-дюйма.

Про це пише The Verge.

В основу годинника покладено процесор Cortex-A4. Корпус пристрою отримав захист від води за стандартом 5ATM.

Також годинник має датчики навколишнього світу і атмосферного тиску, GPS і монітор серцевого ритму.

Ємність акумулятора становить 420 мАг. Він в змозі забезпечити 30-денну роботу у режимі годинника, а також два тижні при “стандартному” використанні, або ж 22 години у режимі GPS. Батарея заряджається повністю за дві години.

Вартість новинки становить 300 доларів.

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До речі, раніше ми публікували характеристики і ціни нового годинника від Apple Watch Series 4.

ФОТО: The Verge